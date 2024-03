Tremor: o festival onde a natureza continua a ser o grande cabeça de cartaz

Os primeiros dias de primavera foram bondosos para os Tremor Todo-o-Terreno, nome dado aos trilhos artísticos secretos em que os participantes são guiados por uma composição original e que culminam com um ato performativo. “Estão a apanhar o melhor dia do ano”, garantia um micaelense a um grupo de jornalistas continentais, ao princípio da caminhada, marcava o relógio nove de manhã. As inscrições (para os portadores de bilhete do festival) estão há muito esgotadas, para frustração de muitos que não o fizeram antecipadamente. O percurso é acompanhado por uma paisagem sonora criada pelos Lavoisier (duo composto por Patrícia Relvas e Roberto Afonso) que se escuta durante uma boa parte do trilho. Chegados ao sítio onde os esperam, a Lagoa de Empadadas, os participantes são brindados com um momento musical ao vivo da dupla Lavoisier, abrilhantado com a canção de José Afonso, Os bravos.

“Movimento violento e vibratório em diversas direções”, assim define a primeira entrada do dicionário a palavra “tremor”. Mas nesta 11ª edição todos os caminhos iam dar à marina de Ponta Delgada, onde se desenrolaram grande parte dos concertos.

De Jards Macalé e o futuro do hip-hop açoriano

Foi a voz arrastada de Jards Macalé, histórico cantor e compositor brasileiro, com 81 anos, que arrancou o primeiro dia nas Portas do Mar, no centro de Ponta Delgada. O carioca, que nas décadas de 1960 e 70 trabalhou com Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa, surgiu de camisa vermelha escarlate e óculos escuros e redondos. Foi o fim da sua maior tour europeia de sempre, depois de atuações em Paris, Colónia, Berlim, Dortmund, Frankfurt, Malmö, Copenhaga, Bremen, Londres, Varsóvia e Barcelona. Macalé que, em 2019, com o álbum Besta Fera, retratou o governo de Jair Bolsonaro como um período de trevas, e, quatro anos depois, tentou afastar os tempos sombrios voltando a escrever sobre o amor, com Coração Bifurcado, usou o palco do Tremor também para revisitar o seu disco de estreia, homónimo, de 1972. Acusando aqui e ali a erosão dos anos, a voz de Macalé pouco pareceu importar à primeira fila que aguardava para ver o tropicalista de primeira hora, diretor musical do disco marco de Caetano Veloso, Transa (1972) em palco, onde certamente torna “para curtir”, como entoa em Revendo Amigos.