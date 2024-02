Neres foi a voz de quem preferiu ficar em silêncio (a crónica do Benfica-Vizela)

O jogo contra o Toulouse, na passada quinta-feira e a contar para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, não teve o efeito de trampolim que o Benfica pretendia. Depois do empate em Guimarães, desperdiçada a liderança à condição devido à jornada que o Sporting tem atraso, os encarnados pretendiam uma noite europeia convincente que servisse de gasolina para as próximas semanas. Mas não conseguiram.

Contra os franceses, na Luz, o Benfica venceu com duas grandes penalidades, com um golo sofrido com muitos erros defensivos à mistura e com Roger Schmidt a ouvir assobios nos momentos em que tirou Álvaro Carreras e Arthur Cabral. No fim, a vantagem na eliminatória foi alcançada: mas os milhares de adeptos que encheram as bancadas do estádio foram para casa com uma sensação agridoce e a ideia clara de que a exibição tinha ficado muito abaixo do expectável.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Vizela, 6-1 22.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: João Gonçalves (AF Porto) Benfica: Trubin, Alexander Bah, Tomás Araújo, Otamendi, Morato, João Neves (Fredrik Aursnes, 66′), João Mário, David Neres (Benjamín Rollheiser, 89′), Rafa (Di María, 45′), Tiago Gouveia (Álvaro Carreras, 89′), Tengstedt (Marcos Leonardo, 76′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, António Silva, Arthur Cabral, Gianluca Prestianni Treinador: Roger Schmidt Vizela: Francesco Ruberto (Fabijan Buntić, 25′), Tomás Silva, Jota Gonçalves, Anderson, Orest Lebedenko, Bruno Costa (Osama Rashid, 85′), Diogo Nascimento, Domingos Quina (Alberto Soro, 62′), Abdul Awudu (Aleksandar Busnić, 45′), Samuel Essende, Matheus Pereira Suplentes não utilizados: Nikola Bursac, Rodrigo Escoval, Alex Méndez, Amadou Ba-Sy, Dylan Saint-Louis Treinador: Rúben de la Barrera Golos: David Neres (16′ e 45+1′), Otamendi (25′), Tiago Gouveia (30′), Rafa (45+4′), Samuel Essende (48′), Marcos Leonardo (88′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bruno Costa (40′), a Anderson (52′), a Samuel Essende (59′), a Aleksandar Busnić (73′)

Roger Schmidt decidiu não fazer a conferência de imprensa de antevisão à receção deste domingo ao Vizela, alegando a proximidade entre as declarações pós-Toulouse e a jornada do Campeonato, e a única comunicação dos encarnados surgiu através de um aparente recado de Luisão. “Não queiram distorcer essa imagem. Para bom entendedor meia palavra basta! Benfiquista, o foco é no Vizela! Boa noite a todos!”, escreveu o antigo central e atual diretor técnico, numa legenda a uma imagem sobre a diferença entre um chefe e um líder.

Ora, era neste contexto que o Benfica recebia o Vizela — já depois de o FC Porto vencer o Estrela da Amadora no Dragão e antes de o Sporting visitar o Moreirense. Sem os castigados Kökçü e Florentino, Roger Schmidt fazia uma autêntica revolução no onze e deixava António Silva, Aursnes, Di María e Arthur Cabral no banco, apostando na titularidade de Tomás Araújo, Tiago Gouveia e Tengstedt e colocando João Mário com João Neves no meio-campo. Do outro lado, numa equipa vinda de uma vitória mas afundada no último lugar do Campeonato, Rúben de la Barrera tinha Samuel Essende, Domingos Quina e Awudu no tridente ofensivo.

Tangstedt: não era titular desde 21/12/2023 pic.twitter.com/VRwOSEeUXC — Playmaker (@playmaker_PT) February 18, 2024

A primeira parte foi de absoluto e total sentido único e deixou o jogo desde logo decidido. O Benfica entrou a controlar, ainda que no quarto de hora inicial não tenha conseguido transformar a posse de bola em situações de perigo, e depressa se percebeu que o Vizela só iria arriscar através do futebol direto ou de transições a explorar a profundidade. Qualquer tipo de estratégia que os minhoto tivessem levado para a Luz, porém, começou a ruir ainda muito cedo.

Na sequência de vários erros defensivos, com Ruberto e Lebedenko em evidência pela negativa, João Neves ganhou a bola em zona elevada, Tengstedt apareceu a cruzar na área e Neres, à segunda e após permitir uma primeira defesa do guarda-redes, abriu o marcador (16′). Rúben de la Barrera foi forçado a realizar a primeira substituição pouco depois, com o guarda-redes Ruberto a lesionar-se na zona abdominal e a dar o lugar a Buntić, e o croata sofreu um golo no primeiro lance em que participou.

???????? 30' | Benfica 2-0 Vizela Vizelenses ainda não tocaram a bola no último terço#LigaPortugal #SLBFCV pic.twitter.com/cI1msbcPRi — GoalPoint (@_Goalpoint) February 18, 2024

Canto estudado do Benfica na esquerda, com Neres a cruzar para o segundo poste e Otamendi, vindo de trás e saltando mais alto do que todos os outros, a aparecer a cabecear para aumentar a vantagem (25′). Cinco minutos depois, o terceiro golo: contra-ataque rápido dos encarnados, com Rafa a conduzir descaído na direita e a isolar Tengstedt, que atirou à trave à saída do guarda-redes; na recarga, Tiago Gouveia não falhou (30′). À meia-hora, o Vizela já tinha sofrido três golos e ainda nem sequer tinha tocado na bola no último terço do adversário.

Buntić ainda evitou o golo de calcanhar de Tengstedt (34′), Rafa marcou mas o lance foi anulado por fora de jogo (37′) e a goleada ficou carimbada já nos descontos, com Neres a bisar depois de mais uma arrancada de Rafa (45+1′). Instantes depois, foi a vez de o próprio Rafa capitalizar uma das próprias transições, acelerando quase sem oposição rumo à área para atirar certeiro à saída do guarda-redes (45+4′). Ao intervalo, o Benfica estava a demolir o Vizela e a responder da melhor maneira à exibição pouco conseguida contra o Toulouse, registando a melhor primeira parte de todo o Campeonato.

???????? INTERVALO | Benfica 5-0 Vizela ???? SLB já deu 5 pontapés na ineficácia demonstrada em vários jogos caseiros

???? Neres e Rafa foram os principais motores da "manita" da 1ª parte

???? Vizela com 0 ações na área, 0 enquadrados e 0 cantos na Luz#SLBFCV #LigaPortugal pic.twitter.com/yNUt4yv3Le — GoalPoint (@_Goalpoint) February 18, 2024

