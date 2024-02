O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu o levantamento do bloqueio imposto pelos Estados Unidos à Venezuela e a realização de “eleições livres” naquele país das Caraíbas. “É altura de uma mudança de política. É do interesse da Colômbia que a sociedade venezuelana viva em paz, em democracia profunda e regresse ao bem-estar económico e social. É por isso que o bloqueio deve ser levantado e deve haver eleições livres”, escreveu Gustavo Petro na rede social X (antigo Twitter), citado pela agência Europa Press.

A mensagem é uma resposta a um ‘tweet’ que culpa o “socialismo” pela migração de venezuelanos para a Colômbia e outros países da região. “O que produziu a migração venezuelana aos milhões é chamado de bloqueio económico e um governo colombiano ajudou a fazê-lo. Tornou-se um verdadeiro bumerangue”, adiantou Petro.

O líder colombiano recordou que os Estados Unidos “bloquearam a venda internacional de petróleo e era disso que a sociedade venezuelana vivia”.

Para Petro, as políticas do seu antecessor, Iván Duque e do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, estavam “profundamente erradas” e criaram um “novo ator de violência que explode em todas as sociedades da América”. Gustavo Petro acrescentou que vão abrir as universidades públicas gratuitamente aos jovens colombianos e venezuelanos que vivem na Colômbia.

“Espero do governo dos EUA ajuda financeira para manter o programa. Este e não os batalhões nas fronteiras é o melhor método para conter o êxodo”, afirmou Petro.