A ligação entre o arquiteto Álvaro Siza Vieira e a Fundação de Serralves, no Porto, já leva mais de três décadas e continua a ser reforçada. Prova disso é a criação de um novo edifício, ligado ao Museu de Arte Contemporânea original, que conta, mais uma vez, com a assinatura do primeiro português a conquistar o Pritzker, o mais reputado prémio de arquitetura mundial. A Ala Álvaro Siza — assim batizada pela Fundação, em jeito de homenagem — foi inaugurada em outubro, despida de obras de arte, e despida continuou durante meses, para que os visitantes pudessem admirá-la na sua plenitude. Mas chegou a hora de acolher as primeiras peças.

“A intenção de qualquer arquiteto, ao fazer um museu, é que haja exposições”, afirmou Siza, nesta quinta-feira, aos jornalistas, portugueses e estrangeiros, que responderam à chamada para ouvir o “mestre”. O pretexto? A apresentação das exposições inaugurais da referida Ala, uma delas dedicada à obra daquele arquiteto de fama mundial, com 90 anos celebrados em junho. São duas, e ficam acessíveis ao público no próximo sábado, dia de festa em Serralves: há entrada livre e uma série de atividades .

Lá iremos. Primeiro, há que conhecer melhor o novo edifício, que funciona como extensão do museu preexistente e amplia em quase 50% a sua capacidade expositiva, além de ser um “belíssimo projeto de Álvaro Siza, que alguns consideram uma verdadeira obra de arte”. Palavras de Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, que se inclui nesse grupo de assumidos admiradores.

