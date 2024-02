A internacional Jéssica Silva assinalou este domingo que a seleção portuguesa feminina de futebol, que realiza um estágio de preparação na Cidade do Futebol, “está em boas mãos” face à evolução competitiva que tem apresentado.

“É uma evolução tamanha, muito grande, em pouco tempo e todos, qualquer interveniente desportivo à volta do futebol feminino percebe que Portugal está em boas mãos, as coisas estão a ser bem feitas e há que dar continuidade a esse processo”, transmitiu a avançada, internacional por 108 ocasiões por Portugal.

Jéssica Silva manifestou o seu agrado por participar na integração das novas jogadoras que trabalham pela primeira vez na seleção principal portuguesa, assinalando a sua qualidade e importância para o futuro da equipa nos mais elevados patamares do futebol feminino internacional.

“O professor, o nosso selecionador, tem procurado sempre dar oportunidades às miúdas mais novas. Isto é um espaço aberto, de excelência, mas a verdade é que o futebol em Portugal está a evoluir, temos cada vez mais miúdas e raparigas a jogar e com muita qualidade“, atestou a experiente jogadora portuguesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Jéssica Silva encarou com naturalidade a cada vez maior diversidade existente na equipa, reforçada com a presença de um total de 30 jogadoras oriundas de nove campeonatos nacionais diferentes, pelas particularidades do jogo de cada atleta.

“Acho que cada jogadora acrescenta, de alguma forma, ao grupo. Independentemente dos campeonatos que estejamos a disputar, cada uma de nós aporta algo diferente e o que o professor Francisco tenta fazer é potenciar as diferentes capacidades de cada uma“, explicou, considerando que a equipa apenas beneficia dessa realidade.

A atacante de 29 anos assegurou ainda estar fisicamente preparada para a exigente segunda fase que terá pela frente não apenas no âmbito da seleção nacional, que dentro de poucas semanas iniciará a fase de apuramento para o Euro 2025, como também no clube que representa, o Benfica, que está envolvido em quatro frentes — campeonato nacional, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga dos Campeões.

“Nós, a minha equipa, o Benfica, tem um calendário meio apertado, com jogos de exigência elevada, mas lá está, isto é o futebol, é aquilo a que estamos sujeitas e queremos é jogar e estar lá dentro“, salientou Jéssica, que integrou a sessão de treino da equipa nacional, que contou com as 23 jogadoras convocadas, todas fisicamente disponíveis.

Portugal cumpre um estágio na Cidade do Futebol, em Oeiras, que integra dois jogos, tendo já derrotado a República Checa (3-1), no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, palco no qual irá defrontar no dia 27 de fevereiro, terça-feira, pelas 18:15 horas, a Coreia do Sul.