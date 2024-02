O reitor do Santuário de Fátima considerou que 2023 “ficou marcado pela recuperação do número de peregrinos e visitantes” e sublinhou a importância da Jornada Mundial da Juventude, com a visita do Papa Francisco à Cova da Iria.

Também os desenvolvimentos no processo de beatificação da Irmã Lúcia – em 2023 foi publicado pelo Vaticano o decreto de heroicidade das virtudes da vidente de Fátima -, contribuíram para a importância que 2023 assumiu para o Santuário, assumiu Carlos Cabecinhas perante cerca de 70 guias-intérpretes, que se encontram na Cova da Iria para refletir sobre arte e religião.

Na abertura da formação anual de guias-intérpretes promovida pelo Santuário, este ano subordinada ao tema “Arte e fé: o encontro com Deus pela via da beleza”, Carlos Cabecinhas sublinhou os objetivos definidos para o ciclo pastoral, que passam, entre outros, por “destacar o papel e o lugar de Fátima como casa e escola de oração, intensificar a dilatação da mensagem e espiritualidade de Fátima para fora dos limites geográficos do Santuário nacional e internacionalmente, (…) e propor Fátima como lugar de encontro e casa de todos”.

A ação de formação decorre esta segunda-feira em Fátima, enquanto na terça-feira os participantes se deslocam a Lamego, para visita a vários espaços religiosos, segundo informação disponibilizada pelo Santuário na sua página na Internet.