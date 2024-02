A GNR deteve em Ovar, no distrito de Aveiro, um homem suspeito de falsificar receitas médicas para adquirir o medicamento Toseína, um analgésico usado para fabricar uma droga conhecida como ‘Purple Drank’, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR eslcareceu que o suspeito foi detido no sábado, na sequência de uma denúncia sobre possível circulação de receitas falsas do medicamento Toseína.

“Na sequência da denúncia, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram localizar, identificar e deter o suspeito em flagrante delito, quando tentava adquirir o referido medicamento na farmácia”, refere a mesma nota.

No decorrer da ação, os militares apreenderam 28 receitas médicas com a prescrição de várias substâncias medicamentosas, quatro embalagens do medicamento Toseína, 13 doses de haxixe e uma garrafa plástica contendo líquido presumivelmente feito com composto de codeína, além de 663,40 euros em dinheiro.

As autoridades suspeitam que os medicamentos em causa sejam utilizados para fabricar e distribuir substâncias estupefacientes, mais concretamente ‘Purple Drank’.

Segundo a GNR, a Toseína é um analgésico derivado de morfina, que causa dependência quando misturado com outras substâncias, assumindo o nome de ‘Purple Drank’.