Mais de uma dezena de jovens reclusos integram um projeto-piloto, que arrancou na segunda-feira no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, nos Açores, para dotar aquela população de competências que facilitem a reinserção social, foi revelado esta terça-feira.

Designado “Academia Empreendedora — Ativa o teu Potencial”, o projeto, envolvendo reclusos com idades até aos 35 anos, decorre ao longo de 10 sessões, percorrendo diferentes etapas, entre as quais a atividade “Empreendedor por um dia”, que permitirá aos jovens uma experiência real de criação de um micro negócio, explica o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

O projeto integra ainda o “Encontro com Empreendedores”, para que os participantes possam “conhecer e interagir com os protagonistas de histórias de desafio, aprendizagem e sucesso”, culminando com a “Feira do Empreendedor”, segundo divulgou o Governo açoriano, que promove a iniciativa em parceria com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

“O objetivo é a capacitação dos jovens reclusos para a construção de novos percursos de vida e a sua reintegração sócio-profissional após execução da pena e consequente libertação”, acrescenta o Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em nota de imprensa, o executivo adianta que os jovens reclusos vão dinamizar este programa de promoção de competências empreendedoras e sociais, através de um “contacto intensivo com conceitos e práticas associadas ao empreendedorismo, como comportamentos e atitudes, inovação, gestão ou comunicação”.

O programa culmina com a realização da “Feira do Empreendedor”, para que os jovens reclusos participantes possam apresentar e defender o seu projeto de empreendedorismo à comunidade.

A implementação do projeto-piloto no Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, resulta de um protocolo assinado em janeiro pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, e pelo Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves.

A Academia Empreendedora é implementada pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, através da Direção Regional da Juventude.

Além da modalidade “Ativa o teu potencial”, destinada à população jovem reclusa nos Açores, inclui ainda a “Escola de Líderes”, que percorre todos os ciclos de ensino, incluindo o Universitário e o Profissional, bem como Instituições Particulares de Solidariedade Social, lê-se na nota.