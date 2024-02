Os quatro jovens suspeitos de terem agredido o zelador de André Villas-Boas (candidato à presidência do FC Porto) foram, esta quarta-feira à tarde, colocados em prisão preventiva, como pedia o Ministério Público, escreve o Jornal de Notícias.

Para além da agressão, os arguidos, com idades entre os 18 e os 22 anos, são suspeitos de terem levado a cabo cerca de 40 assaltos na mesma noite. Os suspeitos, adeptos portistas com ligações à claque Super Dragões, agrediram com violência o porteiro do prédio onde vive o antigo treinador e atual candidato à Presidência dos azuis e brancos. Os jovens foram detidos estas segunda e terça-feiras, numa operação da PSP.

Os suspeitos terão cometido vários crimes, na noite de 22 de novembro. Começaram alegadamente por roubar um televisor e várias bebidas alcoólicas de um restaurante em Gaia. A seguir, ter-se-ão dirigido para a cidade do Porto, onde terão assaltado várias viaturas. Depois, o destino foi a porta do condomínio onde mora Villas-Boas. Depois da alegada agressão ao zelador, de 64 anos, roubaram-lhe o telemóvel e a viatura, que depois usaram para continuar a cometer assaltos na zona da Foz do Porto.

As buscas levadas a cabo no âmbito da “Operação Zelador” permitiram recuperar o telemóvel do segurança agredido, bem como um carro e uma mota furtados. Foram ainda apreendidos pelas autoridades outros telemóveis, peças de vestuário e várias ferramentas usadas nos assaltos.

Os jovens estão indiciados pelos crimes de roubo, furto qualificado e dano.