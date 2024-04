A temporada do PSG começou com uma autêntica renovação, entre as saídas de Lionel Messi, Sergio Ramos e Neymar e as contratações de Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos ou Bradley Barcola. E a temporada do PSG está prestes a acabar com uma autêntica repetição, mas ainda não foi desta: os parisienses empataram este sábado com o Le Havre no Parque dos Príncipes e adiaram a conquista da Ligue 1 pela terceira vez consecutiva.

O PSG entrou em campo com a certeza de que os três pontos chegavam para garantir que o Mónaco já não conseguia atingir a liderança nas quatro jornadas restantes e acabou por alcançar o objetivo. Antes da partida, porém, Luis Enrique confessou que não esperava poder ser campeão ainda em abril depois do tal início de temporada tão atribulado — e também depois da instabilidade causada pela certeza de que Kylian Mbappé vai sair no verão, rumo ao Real Madrid.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Vai ser um jogo complicado, com poucos espaços, mas temos a possibilidade de ser campeões no Parque dos Príncipes, diante dos nossos adeptos, e isso seria de aplaudir. Acredito que estamos a chegar ao final da temporada em circunstâncias positivas. Não imaginava este final de temporada depois daquele início. Estamos num período muito e com quase todos os nossos jogadores disponíveis, à exceção do Kimpembe e do Sergio Rico. Os adeptos estão muito felizes e o clube tem muita ambição. Isso motivou-nos muito e continuamos a lutar para alcançar os nossos objetivos”, atirou o treinador espanhol, recordando que o clube também está nas meias-finais da Liga dos Campeões depois de ter eliminado o Barcelona na ronda anterior.

Assim, neste contexto e naquele que poderia ter sido o jogo do título, Luis Enrique lançava Dembélé, Asensio e Barcola no apoio a Kolo Muani, com Danilo e Vitinha a serem ambos titulares e Ugarte, Gonçalo Ramos e Mbappé a começarem todos no banco. Do outro lado, num Le Havre que está ainda a lutar para não descer, Luka Elsner apostava em Emmanuel Sabbi, Josué Casimir e o experiente André Ayew no tridente ofensivo.

O Le Havre abriu o marcador ainda dentro dos 20 minutos iniciais, com Christopher Opéri a surpreender Keylor Navas com um bom remate cruzado dentro da área do PSG (19′). Os parisienses responderam à chegada à meia-hora e por intermédio de Barcola, que apareceu ao segundo poste a desviar um cruzamento de Zaïre-Emery na direita (29′), mas o Le Havre estava apostado em estragar a festa. Já perto do intervalo, aproveitando alguma passividade de Danilo, Ayew atirou rasteiro e recuperou a vantagem (38′).

Luis Enrique mexeu logo no início da segunda parte e lançou Mbappé, Lee Kang-in e Mayulu de uma vez, mas a verdade é que o Le Havre conseguiu mesmo aumentar a vantagem à passagem da hora de jogo: Danilo fez falta sobre Loïc Négo na área do PSG e Abdoulaye Touré, na conversão, não falhou (61′). O treinador dos parisienses reagiu com mais duas substituições, apostando em Gonçalo Ramos e Skriniar, e o avançado português assistiu Hakimi para a redução da desvantagem a pouco mais de 15 minutos do fim (78′).

O mesmo Gonçalo Ramos ainda marcou de cabeça nos descontos (90+5′), mas o PSG não conseguiu evitar o empate no Parque dos Príncipes com o Le Havre, adiando a provável conquista do Campeonato para maio e para a próxima jornada, onde recebe o Toulouse — ou já para este domingo, no sofá, se o Mónaco não derrotar o Lyon.