As autoridades detiveram três homens suspeitos de terem agredido o vigilante da casa de André Villas-Boas, avançou esta terça-feira o Jornal de Notícias.

O incidente remonta à noite de 22 de novembro de 2023, quando os alegados agressores terão agredido e assaltado o homem, de 64 anos, que precisou de tratamento hospitalar. Nesse mesmo dia, a casa do antigo treinador do FC Porto e atual candidato à presidência dos dragões foi vandalizada com mensagens pintadas nas paredes e rebentamento de petardos.

Segundo fonte da PSP, um dos três homens agora detidos tinha ainda o telemóvel da vítima, que foi roubado no ataque. O Correio da Manhã adianta ainda que na casa dos suspeitos foi encontrado material alusivo ao FC Porto e à claque Super Dragões. Após a agressão, os três homens terão ainda cometido uma série de assaltos na avenida do Brasil, na Foz do Porto.