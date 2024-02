Comparado a Verstappen, com nome de Räikkönen, na calha para substituir Hamilton: quem é Kimi Antonelli, o miúdo que faz a Mercedes sonhar

Até há poucas semanas, Kimi Antonelli era apenas mais um jovem piloto. Um jovem piloto com muito potencial, é certo, mas apenas mais um jovem piloto. A ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, porém, deixou perceber que a Mercedes está a olhar de forma convicta para o futuro ao invés de ficar presa no passado — e foi nesse momento que Kimi Antonelli se tornou bem mais do que um jovem piloto.

Com apenas 17 anos, o italiano natural de Bolonha está prestes a estrear-se na Fórmula 2 com a Prema Racing. Depois de ganhar a F4 italiana em 2022 e o Campeonato da Europa Regional de Fórmulas em 2023, decidiu saltar a F3 e colocar-se desde já um degrau abaixo da Fórmula 1. A opção, contudo, não terá sido totalmente sua: parte da Mercedes Junior Team desde 2019, Kimi Antonelli é o protagonista do futuro da equipa e teve um papel predominante na saída de Lewis Hamilton para a Ferrari.

Em agosto, o piloto britânico assinou uma renovação de contrato de dois anos com a Mercedes — que conseguiu reduzir a apenas um ano ao ativar algumas cláusulas, juntando-se à Ferrari já em 2025. E a explicação para o facto de a equipa só ter oferecido duas temporadas de vínculo a um heptacampeão mundial prende-se precisamente com a vontade de incluir Kimi Antonelli nos planos da Fórmula 1, no máximo, em 2026.

Numa entrevista recente, o team principal da Mercedes confirmou o cenário e comparou-o ao caso de Max Verstappen, já que a equipa esteve muito perto de contratar o piloto neerlandês quando este ainda estava na Fórmula 2 e não conseguiu fazê-lo por não ter lugares vagos. “Houve uma situação há uns anos onde tivemos a oportunidade de contar com o Max. E não foi possível porque não tínhamos um cockpit, simplesmente. O Nico Rosberg e o Lewis Hamilton tinham contratos de longa duração e a Red Bull aproveitou a oportunidade. Deram-lhe um contrato com a Toro Rosso e ele acabou a conduzir com a Red Bull no ano seguinte”, explicou Toto Wolff.