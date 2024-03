A capitania do Porto do Funchal cancelou esta sexta-feira o aviso de mau tempo e de vento forte para a orla marítima da Madeira, que deveria prolongar-se até às 06h00 de sábado.

O aviso, baseado nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi emitido na segunda-feira e, desde essa altura, estava a ser sucessivamente prolongado.

Contudo, “apesar do cancelamento do aviso”, a autoridade marítima regional recomenda “aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade”.

No aviso, a capitania indica ainda que a população deve certificar-se de que estão asseguradas as “condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosa”.