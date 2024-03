Um incêndio deflagrou esta sexta-feira numa sucata na ValorSines, em Sines, no distrito de Setúbal, sem causar vítimas, e estava às 6h30 ativo e a ser combatido por 25 operacionais, disse fonte do Sub-Comando Regional Alentejo Litoral.

“O alerta foi dado às 3h05. Trata-se de um incêndio numa pilha de sucata na ValorSines, no Parque Industrial de Sines. Às 6h30, o incêndio estava a ceder aos meios. Estamos à espera de maquinaria para abrir a pilha da sucata”, adiantou a fonte à agência Lusa.

De acordo com o Sub-Comando Regional Alentejo Litoral, o incêndio apesar de ativo, está confinado apenas à pilha de sucata.

Às 6h30 estavam no local 25 operacionais, entre Bombeiros de Sines, Santo André, Alvalade, Cercal do Alentejo e Santiago do Cacém, bem como a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o serviço de proteção civil municipal, com o apoio de 12 veículos.

A ValorSines – Gestão e Valorização de Recicláveis faz operações de gestão de resíduos, como recolha, transporte, armazenagem, valorização de resíduos perigosos e não perigosos de todas as proveniências.