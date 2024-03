Alentejo à mesa

Hilton Garden Inn Évora, Tv. João Rosa, 7005-413 Évora. Dias 1 e 2 de março às 18h30 e às 19h30. Prova de vinhos gratuita e jantar vínico a 50€ por pessoa. Reservas através do email sales.manager@hgievora.com ou do 266 248 84.

Para perceber o perfil aromático da Mainova: vinho, comida e música. É assim que o primeiro sábado de cada mês se apresenta no Hilton Garden Inn Évora, e o próximo, dia 2 de março, promete ser uma viagem pela região vitivinícola do Alentejo. A começar na sexta-feira, decorrerá uma prova de vinhos orientada, onde serão dados a conhecer os produtos da Mainova, produzidos no Alto Alentejo. São estes os motes para o jantar vínico de sábado. Através do seu perfil aromático, o chef João Farinha preparou uma seleção de pratos que, com jazz ao vivo a acompanhar, vão chegar às mesas um a um. Entre eles há cogumelos com molho de abóbora, lombo de bacalhau, borrego com puré de castanhas e cheesecake de manga.

“The Way to the High Mountain”

Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto. De 2 de março a 23 de junho. Entrada gratuita.

Para embarcar numa travessia entre a luz e a sombra: dividida em quatro capítulos, “The Way to the High Mountain” é a obra do fotógrafo isralieta Eldad Rafaeli, que, pela primeira vez, vê o seu trabalho exposto em Portugal. De entrada gratuita no Centro Português de Fotografia, no Porto, a exposição conduz o visitante por uma travessia entre a luz e a sombra através de fotografias documentais, de instalações audiovisuais e de retratos. “Em direção à montanha mais alta”, em português, apresenta assim uma jornada pela complexidade das relações entre as pessoas, pela essência das paisagens e pelas profundezas da condição humana. A exposição ficará patente até dia 23 de julho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Descalabro

R. de Santa Marta 45 B, 1150-293 Lisboa. De terça a quinta-feira das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 22h30. Sexta-feira e sábado das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 23h00.

Para agitar a tradição: de nome Descalabro, o novo restaurante de Lisboa é um caos de textura e sabores. Sem um chef específico na cozinha, uma vez que “todos são chefs”, este projeto de pai e filho vem respeitar a tradição que a culinária portuguesa transporta, dando-lhe um twist de inovação. Assim, num espaço onde o sabor e a modernidade se encontram, o Descalabro apresenta um menu que invoca os paladares autênticos de Portugal. Da trouxinha de rabo de boi (4€) ao polvo com creme de chouriço (12€), há ainda plumas com legumes grelhados (18€), tamboril com arroz verde e bacon (22€) ou presas com migas (18€). Nos doces, há um que representa o conceito deste restaurante: na tradição, o pudim de abade priscos é servido com um twist de caramelo salgado e crocante de corn flakes (6€).

“The Revolution’s Promise”

Centro Cultural Olga Cadaval, Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 2710-720 Sintra. De 1 a 3 de março das 14h00 às 18h30. Workshop a 15€ por pessoa. Inscrição online.

Para compreender o papel da arte na sociedade contemporânea: durante três dias a sala de ensaios do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, vai ser o palco do “The Revolution’s Promise”, um workshop facilitado por Ahmed Tobasi, da companhia de teatro palestiniana The Freedom Theatre, e por Zoe Lafferty, do Artists on the Frontline, que tem como objetivo criar um debate global sobre a censura palestiniana e sobre o papel que as artes têm na luta pela justiça, igualdade e autodeterminação. Desta forma, nos dias 1, 2 e 3 de março, os inscritos vão poder participar em discussões que promovem uma compreensão mas profunda sobre o papel da arte na sociedade contemporânea. O workshop tem o valor de 15€ por pessoa e as inscrições devem ser feitas online.

The One

Tivoli Carvoeiro Algarve Resort, Estr. do Farol 5, 8401-911 Carvoeiro. Todos os dias das 19h00 às 22h00.

Para aproveitar enquanto é inverno: e porque a nova estação ainda não começou, há sabores que pedem dias mais frios. São esses que o chef Bruno Augusto, do The One, trabalha nesta nova carta do restaurante do Tivoli Carvoeiro Algarve Resort. Tendo como base a sazonalidade e os produtos da região, este restaurante do Algarve vem dar um twist ao contemporâneo e ao tradicional com opções como sopa de cebola gratinada com queijo gruyère, raia escalfada com batata-doce de Aljezur e berbigão da ria de Alvor e jarrete de borrego com puré de batata trufado. Mas, neste menu de comida de conforto, há um prato que se destaca — e é bem doce. “Floreste no Inverno” é a nova sobremesa do The One e convida o pão de ló de cepes a partilhar o prato com uma mousse de chocolate branco e cogumelos, com crumble, gelado de pistachio e molho de caramelo butterscotch.

Brunch e Cerâmica

Tágide Gastro Bar, Largo da Academia Nacional de Belas Artes, no18, Piso 0, Lisboa. Todos os sábados das 11h30 às 15h00. Brunch e cerâmica a 30€ por pessoa.

Para ser criativo de garfo na mão: pintar uma peça de cerâmica enquanto come uma tosta de salmão e abacate? A sugestão é de Suzana Barros, ceramista e proprietária do Grupo Tágide, que juntou as suas duas paixões e criou uma refeição onde a criatividade e a gastronomia estão aliadas. Disponível aos sábados, o Brunch e Cerâmica do Tágide Gastrobar pretende assim associar a dimensão terapêutica da cerâmica à oferta de sabores sugeridos no menu. De garfo numa mão e pincel na outra, Suzana Barros convida a preparar o desenho, escolher a peça, selecionar as cores e dar asas à imaginação enquanto o iogurte grego, os ovos BT com cogumelos ou o torricado de focaccia com salmão marinado vão chegando à mesa. No final, basta assinar a peça e esperar alguns dias até estar seca e pronta para ir para casa. Para quem prefere optar pela vertente gastronomica e deixar de lado a criativa, o menu de brunch está também disponível sem a atividade prática de cerâmica pelo valor de 23€ por pessoa.

Um Dia no Mercado

Sheraton Porto Hotel & Spa, R. do Ten. Valadim 146, 4100-476 Porto. Dia 3 de março das 10h30 às 19h00. Entrada gratuita.

Para conhecer as novidades da nova estação: a primeira edição de 2024 do Um Dia no Mercado chega à invicta no domingo, 3 de março, para dar a conhecer as novidades da primavera. Já a pensar nos dias de sol, o Sheraton Porto Hotel & Spa recebe assim várias marcas de decoração, homewear, joalharia, senhora, criança e bebé que vão revelar qual será o mood da próxima estação. Um Dia no Mercado decorre das 10h30 às 19h00 e tem entrada gratuita.

Gulden Draak Lisboa

R. Andrade Corvo 29A, 1050-008 Lisboa. Dia 2 de março às 21h. Entrada livre.

Para celebrar um ano de Gulden Draak: um mês depois da sua irmã Delirium Café ter completado 7 anos, a Gulden Draak Lisboa comemora o seu primeiro aniversário com uma festa que promete muita música, bom ambiente e, claro, cerveja. Este bar-restaurante de Picoas convida amigos, conhecidos e amantes de diversão a entrar, pedir uma cerveja e aproveitar o set do Dj Levy Gasparian a partir das 21h00 de dia 2 de março. Se as 50 cervejas à pressão não for suficiente, há ainda uma vasta carte de bebidas, cocktails e vinhos.

“Terno e Cruel”

Teatro Nacional São João, Praça da Batalha, 4000-102 Porto. Dias 1, 2 e 3 às 19h00, 21h00 e 16h00, respetivamente. Bilhete entre os 7,50€ e os 16€ por pessoa.

Para conhecer o destino de Dejanira e Héracles: no ano em que completa 26 anos, a companhia ASSéDIO volta a trazer para palco a peça “Terno e Cruel”, uma adaptação da tragédia de Sófocles, “As Traquínias”. Em cena no Teatro Nacional São João, no Porto, até dia 3 de março, a peça une os destinos de Dejanira e de Héracles e transpõe o mito para os dias de hoje e para as consequências da chamada “guerra ao terrorismo”. A sétima incursão da ASSéDIO pela obra de Martin Crimp é resultado de uma coprodução com o Teatro Nacional São João e estreou a 22 de fevereiro.

Imersões Artes & Ofícios

Casa Spira, Rua 5 de Outubro, 40-44 7920-368 Vila Nova de Baronia, Alvito. De 1 a 3 de março. 349€ por pessoa. Inscrições online.

Para aprender a arte de produzir uma colher de madeira: no mês de março todos os caminhos dão a Vila Nova de Baronia, em Alvito, para a 1.ª edição das Imersões Artes & Oficios. Para arrancar no dia 1, a Oficina de Colheres de Madeira, com André Panoias, vai ensinar a entalhar uma colher, um dos utensílios mais comummente criados pelos pastores alentejanos, e a decorá-la, criando desenhos que têm como base as geometrias e o padrões usados ao longo dos séculos. A oficina tem início a 1 de março e termina ao final do dia 3. A programação completa pode ser consultada na página da organização.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.