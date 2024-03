O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu as primárias no Estado do Missouri, um dos três eventos deste sábado que vão atribuir delegados para a nomeação presidencial do Partido Republicano.

O antigo chefe de Estado tem vindo a aumentar a sua vantagem de delegados no Missouri, enquanto a antiga embaixadora da ONU Nikki Haley continua a tentar a sua primeira vitória.

Este sábado ainda decorrem eleições nos estados de Idaho e Missouri e as próximas primárias decorrem já no domingo, no distrito de Colúmbia.

Dois dias depois é a “Super Terça-feira”, data em que 15 estados realizam as suas primárias democratas e republicanas em simultâneo.

Trump venceu as primárias do Michigan na passada terça-feira com 68% dos votos, em comparação com os 27% de Haley.