A Polícia de Segurança Pública (PSP) constituiu arguidos dois menores, suspeitos de furto no interior de um estabelecimento de ensino, em Leiria, anunciou esta sexta-feira aquela força policial.

Na madrugada na terça-feira, 27 de fevereiro, os jovens terão arrombado e entrado nas instalações do estabelecimento de ensino ISLA (Instituto Superior de Leiria), local de onde furtaram diverso material de escritório e também equipamentos eletrónicos, refere um comunicado de imprensa do Comando Distrital de Leiria da PSP.

Segundo a mesma nota, os agentes da Esquadra de Marrazes, procederam à constituição de arguido dos dois jovens, com 16 e 17 anos, por furto em interior de estabelecimento, crime que cometeram em coautoria com outros jovens os quais também já se encontram referenciados.

Ao serem interpelados pela PSP, os jovens confessaram os factos, tendo sido possível recuperar e apreender a totalidade dos objetos furtados, informa ainda a PSP.

A investigação está agora a cargo da Esquadra de Investigação Criminal de Leiria em articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.

Noutra nota de imprensa, a PSP revelou esta sexta-feira que deteve esta quinta-feira, pelas 15h00, um homem com 45 anos, por furto de material respeitante a portas e janelas de uma habitação devoluta na zona de Gândara dos Olivais, em Leiria.

O alerta foi dado por uma das proprietárias, que denunciou que “alguém teria furtado algumas janelas e portas em alumínio daquela habitação”.

“Ao deslocar-se ao local”, a Polícia deparou-se com alguém no seu interior, acionando de imediato os meios policiais”, lê-se no comunicado.

Na presença dos agentes, o homem confessou que estaria a furtar o material para posterior venda, o que se confirmou junto de um sucateiro local, ao qual foram apreendidos 12 quilos de alumínio, referente ao perfil de portas e janelas.

O suspeito estava já referenciado por envolvimento em várias situações de furto, posse de arma proibida, abastecimento com fuga e condução sem habilitação legal, tendo sido já por diversas vezes detido, em flagrante delito, cumprindo pena de prisão pela prática desses mesmos crimes, informa ainda a PSP.