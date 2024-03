O Estado da Califórnia entrou no mês de março com um nevão “que é do pior que pode haver”, dizem os meteorologistas. A Serra Nevada ficou pintada de branco e o cenário não vai mudar nos próximos dias.

Apesar de terem previsto que o nevão poderá abrandar, as autoridades dizem que ainda aí vem mais neve. Para a tarde de domingo, o aviso é de uma avalanche de volume “elevado a extremo” na área da Serra Nevada. Espera-se que caiam cinco a 13 centímetros de neve por hora.

O nevão, que já dura há três dias, encerrou estações de esqui, cortou várias estradas, parte de uma autoestrada e deixou milhares de casas sem energia. Levou ainda a encerrar o Parque Nacional de Yosemite desde sexta-feira – antes da tarde de domingo não irá reabrir.

Veja as imagens da Califórnia pintada de branco na fotogaleria.

Uma pessoa empurra o seu carrinho de compras na vila de Mammoth Lakes, na Califórnia 9 fotos