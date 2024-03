É preciso recuar 11 meses, praticamente um ano, para encontrar a última vez que o Benfica perdeu dois jogos consecutivos. Na altura, em abril e na única fase da temporada em que a conquista do Campeonato foi colocada em causa, os encarnados perderam na Luz com o FC Porto, perderam em Milão com o Inter e perderam em Chaves. Agora, 11 meses depois, o Benfica perdeu com o Sporting em Alvalade e com o FC Porto no Dragão no espaço de quatro dias.

A equipa de Roger Schmidt foi ao Dragão ser goleada, perder a liderança isolada do Campeonato para o Sporting e ficar com mais seis pontos do que o FC Porto, sofrendo a pior derrota contra os dragões na Liga — igualando o 5-0 de 2010/11, quando a equipa de André Villas-Boas foi campeã nacional com mais 21 pontos do que o segundo classificado.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, o treinador encarnado não fugiu à dureza dos números e assumiu a responsabilidade. “Não consigo explicar agora o que aconteceu. Não foi um dia bom para nós, de todo. Fisicamente, mentalmente e taticamente não fomos bons o suficiente. Tenho responsabilidade nesses três pontos. O FC Porto foi a melhor equipa do primeiro ao último segundo e perdemos”, começou por dizer.

O ????Benfica frente a ????Sporting e ????FC Porto, sofreu tantos golos (7) como nos últimos 9 jogos. pic.twitter.com/ajaNfxWdd2 — Playmaker (@playmaker_PT) March 3, 2024

“É muito simples. Ambas as equipas são muito boas e nós quando não estamos ao nosso melhor nível… É difícil ganhar. Já ganhámos ao FC Porto duas vezes esta temporada. Mostraram, na quinta-feira e hoje, que estão ao mesmo nível que nós e que, se tiverem melhor forma e atitude, podem ganhar-nos. Não é que sejamos capazes de ganhar sempre e facilmente, às vezes temos de aceitar que não fomos bons o suficiente. O FC Porto esteve melhor, mais motivado, sempre a atacar, a provocar erros e a aproveitar oportunidades. Fizeram tudo muito bem, nós fomos lentos e estivemos adormecidos. Depois, com o cartão vermelho, o jogo acabou”, acrescentou Schmidt.

Mais à frente, o treinador encarnado abordou a possibilidade de a goleada ter impacto dentro do balneário. “Perdemos na primeira jornada e perdemos hoje. Pelo meio tivemos muitos jogos. É um desastre perder 5-0 contra o FC Porto, para nós, para o clube e para os adeptos. Temos de mostrar uma reação na quinta-feira, temos de lidar com esta derrota. Somos responsáveis, eu sou o responsável, porque sou o treinador. A única coisa que temos de mostrar quando perdemos é uma boa atitude e começar já a reagir no próximo jogo”, concluiu.