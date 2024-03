A J.D. Power divulgou um estudo sobre a fiabilidade dos veículos eléctricos, suportado pela opinião dos clientes em relação aos veículos que conduzem. E os resultados indicam quais os modelos que causam menos problemas (e dores de cabeça) em dois segmentos distintos do mercado, aquele que a J.D. Power considera os modelos premium e o outro destinado exclusivamente aos construtores generalistas.



Curiosamente, este estudo é tornado público num momento em que a maioria dos condutores pondera a compra de um veículo eléctrico, mas também em que 40% dos recém-utilizadores desta classe de veículos está tentado a regressar aos veículos com motores a combustão.

Apesar destes resultados serem relativos à realidade norte-americana, deveriam só por si pôr em sentido todos os construtores que apostam nesta tecnologia, os quais deveriam garantir a substituição das células das baterias deficientes ou que viram a capacidade diminuir consideravelmente ao fim de 8 ou 10 anos por valores aceitáveis, simultaneamente propondo sistemas de infoentretenimento mais eficientes e fáceis de operar, além de investir em sistemas de carregamento rápidos e disponíveis um pouco por todo o lado, uma vez que são estas as principais críticas dos consumidores a esta tecnologia.

Neste estudo da J.D. Power, relativo aos modelos premium, o BMW i4 lidera o ranking, com 800 pontos (num máximo de 1000), sendo um dos veículos mais recentes do mercado e, logo, com menos unidades a circular e com um menor número de quilómetros percorridos, face a alguns concorrentes. A pick-up R1T da Rivian (789) e o SUV, denominado R1S (778), ocupam os 2.º e 3.º lugares da tabela, com este jovem fabricante a atingir aqui um excelente resultado de conjunto. Já a 4.ª e a 5.ª posições pertencem à Tesla , com o Model 3 a alcançar 756 pontos e o Model Y um total de 752. Estes foram os cinco modelos que ficaram acima da média, fixada nos 750 pontos. Abaixo da média ficaram os Volvo C40 Recharge (730) e XC40 Recharge (719), além do Audi Q4 e-tron (680).

Entre os modelos de marcas de generalistas, a liderança do ranking pertenceu ao Mini Cooper Electric, que reuniu 770 pontos, à frente do Ford Mustang Mach-E (764), Hyundai Ioniq 6 (759) e Kia EV6 (739). O Nissan Ariya (739) encerrou o top 5. Com a média deste segmento fixada nos 718 pontos, os restantes modelos que ficaram acima desta fasquia foram os Chevrolet EUV (738) e EV (733), seguidos pelo Hyundai Ioniq 5 (727). Abaixo da média e a encerrar o ranking figuram o Kia Niro EV (706), a pick-up Ford F-150 Lightning (704), Subaru Solterra (691), Volkswagen ID.4 (677), Hyundai Kauai EV (675) e Nissan Leaf (651).