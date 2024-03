O diretor do Diário de Notícias (DN), José Júdice, diz que ainda não teve qualquer contacto com a nova administração da Global Media, de acordo com um comunicado do conselho de redação do jornal, a que o jornal Expresso teve acesso. A nova administração do grupo foi nomeada na assembleia geral de 19 de fevereiro.

José Júdice diz-se também preocupado com a possibilidade de despedimentos, uma vez que a administração da Global Media já tinha expressado, no passado, a intenção de cortar custos. Um das medidas ponderadas visava o despedimento coletivo de 150 a 200 pessoas devido à situação de pré-falência que a administração anterior, liderada por José Paulo Fafe, dizia existir.

O cenário gerou polémica em janeiro, quando foi conhecida uma lista de 35 novas contratações que se destinariam a reforçar o Diário de Notícias, com o custo estimado de 2,3 milhões de euros. Isto, enquanto se equacionava também o despedimento coletivo. Uma das intenções da atual administração seria reverter algumas dessas contratações, mas não foram ainda comunicadas à direção quaisquer decisões nesse sentido, de acordo com José Júdice.

Questionado pelo Expresso sobre se tinha indicações de diligências da administração para alterações na direção do DN, o diretor do jornal respondeu: “Não tenho qualquer informação específica e confirmada sobre mudanças no projeto editorial do DN.”

José Júdice assegura ainda não ter havido “qualquer iniciativa” por parte dos novos administradores para reunirem com a direção do DN. “Não sei oficialmente quais são os seus planos, projetos ou intenções, tanto em matéria editorial como laboral. Mais do que isto não posso adiantar, seriam apenas especulações”.

Com indicação de José Paulo Fafe, José Júdice tomou posse como diretor do DN em outubro passado, bem como Ana Cáceres Monteiro, que passou a subdiretora. Foram reprovados pelo conselho de redação, mas mantidos por decisão da administração. A direção é atualmente composta ainda por Filipe Garcia, subdiretor, e Leonídio Paulo Ferreira, diretor-adjunto.