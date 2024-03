A REN registou, no ano passado, resultados líquidos recorrentes de 125 milhões de euros, um aumento de 15,1% em relação a 2022, indicou, num comunicado e numa apresentação publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“O resultado líquido [não recorrente] foi de 149,2 milhões de euros [uma subida de 33,5% em termos homólogos], sendo que o resultado líquido recorrente atingiu 125 milhões de euros (+15,1% que em 2022)”, de acordo com a empresa.

Segundo a REN, “esta performance resulta da melhoria da atividade operacional” com um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 514 milhões de euros, mais 5,5% do que em 2022 e com melhores resultados financeiros “apesar do incremento do custo médio da dívida”.

“Adicionalmente reflete efeitos não recorrentes, nomeadamente, a recuperação de receitas da atividade internacional e impactos fiscais”, destacou.