As sedes de vários partidos foram pintadas durante a madrugada desta sexta-feira pelos estudantes ativistas da Greve Climática Estudantil. O edifício da sede do Chega foi a única que foi apenas coberta de tinta, sem nenhuma frase inscrita.

Nas fachadas lêm-se frases como “Eletricidade 100% renovável e gratuita”, “Fim ao fóssil 2030” e “Este partido não tem um plano”, apelos diretos ao fim dos combustíveis fósseis.

Em comunicado, os estudantes afirmam estar a responsabilizar os partidos pela sua falta de planos para o fim ao fóssil até 2030. “Eleições em 2024 dão mandato até 2028. Este é o último mandato para resolver crise climática. Não ter agora um plano para fim ao fóssil até 2030 é condenar o nosso futuro. É condenar milhões à morte.” diz Matilde Ventura, porta voz desta ação.

Em Portugal, já começamos a sentir os efeitos desta crise. As secas, o preço dos alimentos, as mortes devido ao calor ou frio extremo, os incêndios e cheias… E vão ser cada vez mais frequentes e intensos enquanto nada fizerem”, diz a organização em comunicado

Na sede do Chega não foi escrita nenhuma mensagem política pois, segundo Matilde Ventura, o partido “não passa do cão de guarda do sistema fóssil”. “O ódio e sistemas de opressão que o partido representa são sintomas do sistema fóssil que coloca o lucro acima da vida, e estão ao serviço dele”, diz a estudante de 20 anos.

Os ativistas esclarecem que o seu objetivo não é desincentivar as pessoas a votar nas eleições de domingo, mas querem alertar que “isso não chega”. Os jovens dizem que “não vão dar paz” ao poder político e em maio vão avançar com a ação “Primavera Estudantil Pelo Fim ao Fóssil” junto das escolas portuguesas.