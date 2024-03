As apostas desportivas na internet movimentaram um recorde de 532,1 milhões de euros no último trimestre de 2023, tornando esse ano no pináculo destes registos, segundo o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

De acordo com os dados divulgados no passado dia 1 de março, o setor registou um volume de negócio total de 1.721 milhões em 2023, depois de os últimos três meses do ano terem sido os mais movimentados (532,1 milhões), superando o anterior máximo trimestral, no período homólogo de 2022 (458,7 milhões).

As apostas desportivas online aumentaram 16% relativamente ao ano anterior (1.481 milhões), que foi de desaceleração depois do crescimento exponencial em 2021 (1.402 milhões), comparando com os 808 milhões em 2020, os 543 milhões em 2019 e os 392 milhões em 2018.

O ano de 2023 manteve a tendência de aumento nos últimos meses (532,1 milhões), depois do terceiro (390,5 milhões) e do segundo (357,6 milhões) ligeiramente abaixo do primeiro trimestre (441,4 milhões).

Nos últimos cinco anos, este setor representou quase seis mil milhões de euros de volume de negócios (5.958 milhões), o equivalente ao proveito com o alojamento turístico ao longo de todo o ano de 2023.

Este montante corresponde, no mesmo período, a 896,6 milhões de receita bruta — a diferença entre o montante total de apostas e o valor atribuído em prémios.

Mais uma vez, 2023 foi o ano mais rentável com 324,4 milhões, sendo que, neste capítulo, o primeiro trimestre foi o mais lucrativo, com a receita bruta a chegar a 85,7 milhões — no quarto trimestre foi de 72,8 milhões.

De acordo com os relatórios do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, a receita bruta das apostas desportivas foi de 107,5 milhões em 2019, 161,9 milhões em 2020, 251,1 milhões em 2021 e de 297,2 milhões em 2022.

Ainda relativamente ao último trimestre do ano passado, o futebol foi a modalidade preferida dos apostadores, com 74,7%, superando, novamente, o basquetebol (10,8%) e o ténis (9,7%), enquanto as outras foram alvo de 4,8% apostas.

A Liga dos Campeões foi a competição com mais apostas no futebol nos últimos três meses de 2023 (10,2%), ligeiramente acima da Liga inglesa (10,1%) e da I Liga portuguesa (9,9%).