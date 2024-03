O Gil Vicente e o Desportivo de Chaves empataram esta segunda-feira a zero golos, no encontro que fechou a 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Barcelos.

O Gil Vicente, que terminou reduzido a 10 jogadores, após a expulsão de Depú (90), conseguiu, pela primeira vez esta temporada, estar quatro jogos seguidos sem perder na I Liga, ocupando o oitavo lugar, com 28 pontos.

Após o terceiro encontro seguido sem vencer no campeonato, o Desportivo de Chaves mantém-se no 18.º e último posto, com 19 pontos, a quatro da zona de manutenção.