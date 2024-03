É talvez a temporada mais olvidável da carreira de Paulo Futre. Em 1995/96, depois de dois anos no Reggiana, o jogador português assinou pelo AC Milan. Entre lesões, um claro declínio exibicional e muita competição dentro do plantel, só foi opção de Fabio Capello na última jornada da Serie A, para substituir Roberto Baggio, e deixou Itália nessa mesma época.

A passagem por Milão, porém, foi o suficiente para a Gazzetta dello Sport se lembrar de Paulo Futre esta quarta-feira, o dia em que o Inter visitava o Atl. Madrid na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. A apoiar os espanhóis com coraje y corazón, utilizando o lema do clube, o antigo internacional português sublinhou a vantagem alcançada pelos italianos no primeiro jogo — mas recordou a alma dos colchoneros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não será fácil para o meu Atlético, mas nunca se pode confiar nesta equipa gloriosa nem no Simeone. Tem recursos infinitos, o lema do clube está decalcado no nosso ADN. É por isso que será uma batalha. O Simeone continua a ser um guerreiro. O caminho tem sido mais irregular este ano, mas este jogo pode mudar tudo. O Atlético tem uma tradição europeia forte, é uma equipa difícil de eliminar na Liga dos Campeões. Mas temos de ter cuidado”, explicou Futre ao jornal italiano, aproveitando ainda para elogiar Griezmann e Lautaro.

Ora, no Metropolitano de Madrid, o Atlético recebia o vice-campeão europeu Inter depois de um golo solitário de Arnautovic ter feito a diferença em Itália na primeira mão. Simeone lançava Morata e Griezmann no ataque, com Molina e Samuel Lino nas alas, enquanto que Simone Inzaghi apostava em Marcus Thuram e Lautaro e tinha Alexis Sánchez no banco.

A primeira parte foi equilibrada, com o Inter a tentar responder à pressão do Atl. Madrid com transições rápidas e contra-ataques que exploravam o espaço nas costas da defesa adversária. Dumfries teve uma grande oportunidade para abrir o marcador ao surgir na cara de Oblak, com o guarda-redes esloveno a defender (13′), Morata respondeu do outro lado com um cabeceamento que passou por cima (28′), mas acabou mesmo por ser o Inter a marcar primeiro na sequência de uma transição letal.

Bastoni e Barella combinaram na esquerda, o jovem médio italiano foi praticamente até à linha de fundo e cruzou atrasado para a grande área, onde Dimarco apareceu a rematar de primeira para bater Oblak (33′). A vantagem italiana, porém, pouco durou. Praticamente no lance seguinte, aproveitando um erro colossal de Pavard na área do Inter, Griezmann ficou isolado na cara de Yann Sommer e empatou o jogo com um pontapé à meia volta (35′). Ao intervalo, o Inter estava na frente da eliminatória, mas existia a noção clara de que nada estava fechado.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e o Atl. Madrid teve as primeiras oportunidades da segunda parte, com Griezmann a rematar para uma defesa atenta de Yan Sommer (52′) e Morata a atirar por cima já dentro da grande área (60′). A partida entrou numa fase pouco intensa a partir da hora de jogo, com o Inter a ter mais bola e sem que nenhuma das equipas conseguisse propriamente chegar perto das balizas adversárias, e Simeone procurou espicaçar a dinâmica com as entradas de Correa e Riquelme já nos últimos 20 minutos.

Inzaghi respondeu com Acerbi e Darmian, claramente à procura de estabilidade, e o jogo agitou com um remate de Riquelme que passou ao lado (75′) e outro de Thuram que foi por cima da baliza de Oblak (76′). O Atl. Madrid encostou o Inter às cordas, com os italianos a entrarem claramente em modo sobrevivência e os espanhóis a acumularem ocasiões desperdiçadas, mas os colchoneros acabaram mesmo por conseguir empatar a eliminatória por intermédio do recém-entrado Depay já à beira dos descontos (87′) e levando tudo para prolongamento.

O Inter começou melhor na meia-hora extra, com Thuram a ter novamente um bom momento para marcar a desperdiçar com um remate por cima (94′), e Depay poderia ter bisado ao desviar na cara de Yann Sommer e permitir a defesa do guarda-redes suíço (96′). Simeone voltou a mexer já no prolongamento, lançando Azpilicueta, Inzaghi respondeu ao trocar um já desconcentrado Thuram por Alexis, mas o resultado não se alterou até aos 120 minutos e tudo seguiu para as grandes penalidades.

Aí, no culminar da melhor eliminatória dos oitavos de final, Yann Sommer ainda defendeu o penálti de Saúl, mas Oblak defendeu os remates de Alexis e Klaassen e viu Lautaro rematar por cima para o Atl. Madrid afastar o Inter Milão (3-2) para chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, ronda que falhou na temporada passada. Assim, com os oitavos já encerrados, já são conhecidas todas as equipas que vão integrar o sorteio da próxima sexta-feira, às 11h: Bayern Munique, PSG, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund e Atl. Madrid.