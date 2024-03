Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

O Governo português anunciou esta quinta-feira que vai integrar o programa europeu de apoio à Ucrânia, contribuindo com uma ajuda de 100 milhões de euros.

O plano é uma iniciativa da República Checa e é considerado uma resposta ao projeto da UE de fornecer um milhão de munições de artilharia à Ucrânia, numa altura em que Zelensky já deu conta da forte necessidade de munições das forças ucranianas.

“Atendendo ao compromisso de Portugal de apoiar a defesa da soberania e a integridade territorial da Ucrânia de acordo com as fronteiras reconhecidas internacionalmente, e em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o demais direito internacional aplicável, bem como de defender, promover e respeitar os direitos humanos, as liberdades fundamentais e os princípios democráticos, o Governo decidiu apoiar a Ucrânia com 100 milhões de euros para este programa”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Portugal junta-se assim a outros países que já aderiram ao programa, como França, Bélgica, Dinamarca, Lituânia, Países Baixos e Canadá.