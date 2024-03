O Concorde, o avião comercial mais rápido do mundo, fez esta quinta-feira aquela que terá sido a sua última viagem e a mais rara — flutuou pelo rio Hudson, em Nova Iorque. O avião supersónico, que não voa desde 2003, foi transportado para o Intrepid Museum, depois de ter sido restaurado.

Desde a criação do protótipo, em 1962, foram construídos 20 exemplares, mas apenas 16 voaram. O modelo, operado pela Air France e pela British Airways, continua a deter o recorde da viagem transatlântica mais rápida, com um tempo de voo de 2 horas, 52 minutos e 59 segundos.

O jato, de asa delta, que tem sido uma imagem de marca do museu aeronáutico e marítimo, percorreu o rio a bordo de um batelão, com uma paragem noturna em Jersey City, Nova Jersey.

Na rede social X (antigo Twitter), o museu americano localizado ao longo do rio Hudson, partilhou fotografias sobre a “viagem”.

After a period of restoration at Brooklyn Navy Yard, Concorde made its journey from Weeks Marine to Intrepid Museum this morning. Tours of Concorde will resume on April 4, 2024. @British_Airways #BritishAirways #Concorde pic.twitter.com/CpJ9uwSoVj

— Intrepid Museum (@IntrepidMuseum) March 14, 2024