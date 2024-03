"Balanchine, McNicol, Forsythe": a música a fazer-se corpo com a Companhia Nacional de Bailado

Andrew McNicol, 31 anos, um dos jovens coreógrafos mais promissores do Reino Unido, está sozinho na plateia do Teatro de S. Carlos, em Lisboa. A sala, iluminada na sua beleza oitocentista, deixa-o “deslumbrado”, diz. “Nem acredito que vou estrear uma peça minha aqui.” Mas estreou. E Upstream (Rio Acima) que criou para a Companhia Nacional de Bailado, é apenas uma das muitas obras que desenvolveu para várias companhias de bailado europeias e norte-americanas, desde que se estreou com apenas 21 anos. Agora foi convidado por Carlos Prado, diretor artístico da CNB, que queria dar aos bailarinos da companhia e ao público português a possibilidade de verem trabalhos onde a linguagem da dança contemporânea se cruza com a da clássica, em que a música emerge como figura central do bailado. Estes são os dois fios que unem o programa “Balanchine, McNicol, Forsythe” que a companhia estreou esta quinta-feira no Teatro Nacional de São Carlos, onde fica até ao dia 27 de março.

De Lisboa, McNicol, retirou a força do rio Tejo, “a omnipresença da água na história e na cultura portuguesas” para mais uma vez fazer aquilo que mais gosta que é “usar o movimento dos corpos como veículo para levar ideias, sensações, desde o cérebro até ao coração”, ou “ser um poeta que em vez de usar palavras usa a dança”. Assim, nasceu a ideia de explorar os mundos subaquáticos, as águas que, no sentido contrário ao da corrente, regressam à nascente, à origem, e para a qual foi buscar a música de Peter Gregson, compositor e violoncelista, autor, entre outros, da banda sonora do filme Blackbird, do jogo de vídeo Boundless e incontáveis peças para bailados, além de ter colaborado com os U2 ou Ed Sheeran.