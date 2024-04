A “Utopia” de Diana Niepce é uma dança de transgressão

Em palco está uma plataforma circular que gira sobre si própria, com gente a bordo, qual carrossel da infância. Mas aqui só há adultos. Aliás, a peça é para maiores de 18 anos. Falamos de Utopia, a mais recente criação de Diana Niepce, bailarina, coreógrafa, escritora, investigadora e ativista. Trata-se de uma performance duracional com três horas e meia (e uma pausa de 15 minutos pelo meio), que se estreou, neste mês, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, e agora chega ao Porto no âmbito do DDD — Festival Dias da Dança, em curso até 5 de maio. Utopia pode ser vista já no próximo fim de semana, sábado e domingo, às 15 horas, no Palácio do Bolhão.

Regressemos, então, ao cenário, assinado por Franko B, escultor e performer da live art do Reino Unido, e àquele objeto giratório negro que Diana Niepce confirma ser um divertimento com ecos de meninice, mas para crescidos — em rigor, trata-se de um merry-go-round. “O ferro mostra a crueza e dureza no corpo, e tem uma história que me interessa particularmente. Uso ferro muitas vezes nas minhas peças. Uso coisas que, por norma, são um bocado violentas. Este objeto cria também um lugar de contemplação. Permite trabalhar lógicas do movimento da física. Muito do meu trabalho está relacionado com as componentes da física. E, claro, vem deste lugar um bocado sádico de um parque infantil para adultos, de jogos de dominação”. Palavras da criadora e intérprete, numa conversa por videochamada, a propósito de Utopia.

“É uma peça que tem dança, teatro, circo e que funciona muito em torno dos limites de risco físicos e do desconforto e da tensão”, prossegue Niepce, acrescentando que, à semelhança de outros trabalhos seus, este opera mais numa lógica de sensação do que de espetáculo; e parte de reflexões suas em torno dos condicionamentos e imposições da sociedade. Utopia nasce de um texto que escreveu para o jornal de artes performativas Coreia, intitulado Experimentar o Corpo, que suscitou interesse em várias pessoas, recorda. A seguir, decidiu “questionar a hierarquia das lógicas do corpo performático e do corpo utópico”.