O fotógrafo Francisco Marques Apolinário, conhecido como Apollo, que fotografou inúmeros artistas portugueses do século XX, morreu este domingo aos 94 anos, disse à Lusa o investigador Luís Miguel Ribeiro.

Segundo a mesma fonte, Francisco Apolinário “era possuidor do maior espólio fotográfico do mundo artístico português”, tendo “fotografado muitas das atrações que vieram a Lisboa”. “A lista de artistas nacionais que fotografou é interminável, abrangendo diferentes áreas, do teatro à canção ligeira, ao Fado, ao circo e à tourada”, acrescentou.

Formado em Agronomia, iniciou-se na fotografia por via do avô e começou carreira em Lisboa, na empresa Rollifoto, sendo posteriormente proprietário dos Estúdios Roma.

De acordo com uma entrada no Arquivo Municipal de Lisboa, trabalhou para o Diário de Notícias, Século, Diário Popular, Diário de Lisboa e Flama, entre outros. Entrevistado pela RTP em 2010, aos 79 anos, dizia continuar a trabalhar com gosto e que só contava partir “lá para os 100 e tal”.