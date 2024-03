O treinador Vítor Pereira considerou esta segunda-feira que a I Liga de futebol se vai decidir “nas últimas jornadas”, período em que vem ao de cima a “personalidade, o caráter e a ambição” das equipas, elogiando o avançado Viktor Gyökeres.

“É nos últimos dez jogos que a personalidade, o caráter e a ambição das equipas vem ao de cima”, disse à Lusa no final de um treino onde orientou jovens futebolistas, inserido no programa do primeiro dia do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, em Viseu.

Quanto ao avançado do Sporting Gyökeres, atual artilheiro da I Liga de futebol, com 22 golos, o atual treinador do Al Shabab, da Arábia Saudita, considera que “não era deste nível”, mas que “evoluiu muito no Sporting”, com o sueco a ser, atualmente, “um ponta de lança de eleição”.

Após quatro dias em Portugal, regressa à ação na Liga Saudita no próximo dia 29 de março para defrontar o líder da classificação, o Al Hilal de Jorge Jesus, que regista um recorde de 29 vitórias, e que Vítor Pereira gostava de interromper, garantindo que só “com muito trabalho” alcançará esse objetivo, apesar de considerar que o adversário “tem outros argumentos”.

Liga Saudita que o técnico português destaca ter “evoluído muito na última década” e onde diz ter encontrado “relvados de muita qualidade, melhor organização, melhor equipas, melhores jogadores e melhores treinadores” ainda assim, para chegar ao nível das melhores ligas europeias, “ainda têm que continuar a trabalhar e a evoluir porque há ainda muito para melhorar, mas estão a fazer por isso”, considerou.

Sócio pagante do FC Porto, “e de todos os clubes por onde passo”, frisou, Vítor Pereira não verbaliza apoio a nenhum dos candidatos, rematando com um “não me quero envolver”.

O Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol realiza-se esta segunda-feira e terça-feira em Viseu, cidade europeia do Desporto em 2024, e conta com a presença de cerca de 1.000 treinadores de futebol e futsal.