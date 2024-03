O governador do Banco de Portugal disse, esta segunda-feira, que a grande preocupação neste momento é saber quando cortar as taxas de juro, sem entrar em recessão, realçando que o que tem permitido evitar a recessão é o mercado laboral.

Questionado pelos finalistas do concurso Geração Euro sobre se a economia corre risco de entrar em recessão, Mário Centeno referiu que o que tem permitido até agora que a terapia para conter a inflação [através da subida das taxas de juro] não tivesse resultado em recessão é o funcionamento do mercado de trabalho.

“A grande preocupação que existe neste momento é saber – e talvez vá determinar o momento ótimo de começar a descer as taxas de juro — quando é que temos de fazer esse movimento sem pôr em causa a estabilidade económica, ou seja, não entrarmos em recessão, porque o que tem permitido até agora que esse sucesso possa existir é o funcionamento do mercado de trabalho”, sublinhou o governador do Banco de Portugal (BdP).

O ex-ministro das Finanças disse ainda que uma das questões que se coloca é perceber “até quando é que o mercado de trabalho pode continuar a sustentar este aparente melhor comportamento da economia”, considerando: “neste momento estamos em condições” de procurar novos estímulos de crescimento da área do euro e a descida das taxas de juro, “quando ela se começar a materializar” vai ser um dos estímulos para evitar a recessão.

Mário Centeno disse ainda que neste momento o cenário base para a área do euro é de estagnação e não de recessão, considerando que se pode falar em sucesso pelo facto de ter sido possível evitar um processo recessivo, apesar do “aumento significativo” das taxas de juro.

Na sua reunião de 7 de março, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter as taxas de juro inalteradas, o que aconteceu pela quarta vez consecutiva desde outubro de 2023. Para trás ficaram 10 subidas das taxas, desde meados de 2022, colocando-as no nível mais elevado de sempre.

Os alunos finalistas do concurso quiseram também saber como lida Mário Centeno com o facto de participar em decisões que têm grande impacto na vida das pessoas, tendo o governador do BdP referido que tem de lidar bem porque faz parte da função.

“Os decisores públicos e políticos não devem mostrar ansiedade, devem partilhar com as pessoas as suas dúvidas e as poucas certezas que têm” e “não se esconderem por trás das instituições”, disse.

O concurso Geração Euro, cujos prémios desta 13.ª edição foram hoje entregues, é uma competição entre escolas do ensino secundário sobre política monetária, organizada pelo Banco Central Europeu e pelos bancos centrais nacionais do Eurossistema, com o objetivo de sensibilizar os jovens alunos para a importância da política monetária e da estabilidade dos preços.