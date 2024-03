Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano.

O presidente do Conselho Europeu anunciou esta quinta-feira que a União Europeia (UE) vai pedir uma “pausa humanitária para alcançar um cessar-fogo sustentável”, apelando à necessidade de reverter a “situação catastrófica” na Faixa de Gaza.

“Alcançámos uma declaração forte e unida dos líderes da UE sobre o Médio Oriente na reunião do Conselho Europeu. A UE exige uma pausa humanitária imediata para alcançar um cessar-fogo sustentável”, escreveu Charles Michel na rede social X (antigo Twitter).

Strong and unified statement of EU leaders on the Middle East at #EUCO tonight!

The EU calls for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire.

Full & safe humanitarian access into Gaza is essential to provide the civilian population with life-saving

