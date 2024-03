Em atualização

Estão a decorrer, na manhã desta sexta-feira, buscas na sede da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, confirmou o Comando Territorial da GNR do Porto ao Observador. A mesma fonte informa que estão a ser coordenadas pela Secção de Investigação Criminal da Guarda Nacional de Republicana (GNR).

De acordo com uma nota da Procuradoria Geral da República Distrital do Porto, está a ser investigada a prática de um eventual crime de poluição no Rio Ferreira. “Estão a decorrer, desde as 7h00 da manhã do dia de hoje, diligências de buscas e pesquisas informáticas, tendo em vista a apreensão de documentos físicos, dados e documentos informáticos e outros meios de prova”, informa-se ainda.

As diligências estão a ser executadas pela GNR através das suas estruturas de Investigação Criminal e de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), e pela Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

As autoridades dão cumprimento a 11 mandados de busca domiciliária e 9 mandados de busca não domiciliária, designadamente a entidades públicas, incluindo a autarquia de Paços de Ferreira, e a sociedades comerciais, nas áreas territoriais das comarcas do Porto Este, Porto, Braga, Coimbra, Guarda, Leiria e Lisboa, executando ainda decisões que determinaram pesquisas informáticas e apreensões.

Estão envolvidos na execução das diligências cerca de 100 militares da GNR e 19 inspetores da IGAMAOT, bem como o Magistrado do Ministério Público titular do inquérito.