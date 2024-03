A cada ano um tema diferente, diferentes artistas em palco, e o mesmo clã no papel de anfitrião. O principado do Mónaco aderiu à febre deste sábado à noite em mais um Baile da Rosa, evento que encheu, como habitual, a Salle des Etoiles do Sporting Club de Monte Carlo, este ano ao som do disco.

Não faltaram bolas de espelho e um apropriado dress code metalizado — para não falar da nota de maior destaque: oo regresso ao certame da princesa Charlene, a ausência de peso no baile de 2023 (e nos últimos anos). Também ela alvo de enorme especulação, devido a uma ausência prolongada no principado, Charlene marcara presença pela última vez neste baile em 2014, quando a direção artística do evento era então ainda confiada ao criador Karl Lagerfeld, outro nome muito próximo da princesa Carolina.

Desde 1954 que a festa se repete, cabendo atualmente ao príncipe Albert II e à princesa Carolina (esta noite num cintilante Chanel, como é usual) presidir o evento de cariz beneficente, a favor da Fundação Princesa Grace. Chegados a 2024 e à 68ª edição, e depois do francês Christian Louboutin ter transformado o cenário num filme de Bollywood, no ano passado, foi a vez de dar largas ao espírito dos anos 70 e 80. A princesa de Hanover voltou a confiar nos créditos do conhecido designer de sapatos, e seu amigo pessoal, para transformar o espaço numa discoteca digna da viagem no tempo.

E se na edição anterior também o marido de Charlotte Casiraghi, Dmitri Rassam, faltou à chamada, a princesa voltou a surgir desacompanhada (numa altura em que um eventual divórcio e os sinais de uma nova relação enchem as páginas das revistas cor de rosa). Entre os ausentes contou-se ainda o irmão Andrea Casiraghi e a mulher, Tatiana Santo Domingo.

Coube a Shangela e Chad Michaels, duas drag queens, interpretarem sucessos de dois ícones do disco: Donna Summer e Cher. A coreografia esteve a cargo de Sadeck Berrabah e dos seus 48 bailarinos, que terão aquecido a hostes até à entrada em cena da cabeça de cartaz do serão, Gloria Gaynor, ela própria, a voz de hits como I Will Survive ou Never Can Say Goodbye. Para os mais resistentes, ainda houve direito a after party à conta de DJ Kiddy Smile.

