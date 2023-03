Família de Carolina do Mónaco em peso no Baile da Rosa. Brilhos, Bollywood e a ausência de Charlene

Se estamos na primavera, se o cenário é o Mónaco e se a família da princesa Carolina se reuniu proporcionado um desfile de moda de luxo para o verão, então só pode tratar-se do Baile da Rosa. O evento de luxo com fins filantrópicos aconteceu na noite deste sábado e a princesa Charlene foi a grande ausente.

A princesa Carolina esteve acompanhada pelos quatro filhos, as noras e o namorado da princesa Alexandra, Ben Sylvester Strautmann. Só o marido de Charlotte Casiraghi faltou à chamada. Esta festa tem décadas e há sempre um tema, este ano o Sporting Club de Monte-Carlo transformou-se num templo de homenagem a Bollywood e a Salle des Étoiles encheu-se de cores garridas para um jantar com muita animação. O tema deu o mote ao dress code para a festa.

A princesa do Mónado, Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo e Tatiana Santo Domingo renderam-se aos brilhos. Mãe e filha mantiveram-se fiéis à casa Chanel , marca que costumam usar neste evento. A princesa Carolina usou um vestido prateado de Alta Costura da coleção de outono/inverno 2012 e Charlotte Casiraghi optou por um vestido com transparências e plumas, da coleção prêt-à-porter para o verão 2023, que completou com luvas de ópera em tom rosa claro, um acessório que lembra a avó, a princesa Grace.

Quanto às noras da princesa, Tatiana Santodomingo manteve escolheu por um vestido também Jenny Packham, a marca que Kate Middleton pôs na lista de preferências da realeza. Beatrice Borromeo, musa e amiga da casa Dior, usou um vestido da coleção resort 2023 da marca francesa para qual protagonizou uma campanha no início deste ano. A aristocrata italiana usou ainda um acessório de cabeça em modo de princesa da moda. A princesa Alexandra, a filha mais nova de Carolina, fugiu à regra e foi a mais sóbria da família com um vestido negro.

A princesa Carolina preside ao evento e chegou acompanhada pelo príncipe Alberto e por Christian Louboutin. O designer, famoso pelo seu calçado com solas vermelhas, foi o diretor artístico do evento. O cargo pertencia a Karl Lagerfeld, amigo de longa data da princesa Carolina, mas o designer alemão morreu em fevereiro de 2019, embora nesse ano o evento ainda tenha contado com o seu contributo. Para 2020 a princesa do Mónaco escolheu pessoalmente o designer francês, mas a pandemia de Covid-19 não deixou que a sua estreia se concretizasse.

O evento ficou marcado pela ausência da princesa Charlene, que esteve nesta festa pela última vez em 2014. Esta semana a mulher do príncipe Alberto já tinha sido notícia porque foi fotografada sem a sua aliança. Dias antes, o casal real tinha desmentido rumores de crise no casamento através do chefe de gabinete do palácio.