Audi R8 despediu-se. Adeus para sempre ou até já?

Capaz de alcançar uma velocidade máxima de 331 km/h, depois de ultrapassar a barreira dos 100 km/h ao fim de apenas 3,1 segundos, o R8 foi condenado não pela performance, nem pelo consumo (os 12,9l/100 km em ciclo misto WLTP não são um contra para quem desembolsa à volta de 200.000€), mas sim pelas emissões (293g de CO 2 /km), pelo facto de a marca estar apontada à plena electrificação da sua gama e, sobretudo, porque as vendas do R8 há já algum tempo que faziam prever o último suspiro.

A primeira geração do dois lugares alemão foi introduzida em 2007 e no ano seguinte registou a entrega de 5016 unidades, proeza que não mais se voltou a repetir, com as vendas anuais a caírem gradualmente desde então. Curiosamente, com a aproximação da descontinuação da produção do R8, a procura recuperou em parte o fôlego. Em 2023, as vendas subiram para 1591 unidades, o que representou uma subida de 49% face aos números de 2022.

Em 2024, três meses depois do que era previsto, o R8 sai de cena. Definitivamente, como uma proposta animada com um motor de combustão, ficando a dúvida se a designação terá nova vida com alma eléctrica. Essa porta ficou como que entreaberta depois do director-geral da Audi Sport, Sebastian Grams ter reconhecido sentir uma certa “pontada de arrependimento” com o fim do R8. Porém, como o próprio sublinhou, a Audi Sport cresceu porque nunca parou de evoluir. “Mais do que nunca, a ênfase no futuro estará na criação de modelos de elevado desempenho, através da fusão de hardware e software, bem como de experiências analógicas e digitais”, defende. Por outras palavras, se o R8 regressar será a bateria e tirando partido, através da Porsche, da tecnologia desenvolvida pelos croatas da Rimac que agora controlam a Bugatti.