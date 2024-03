Esta terça-feira conhecemos o retrato da Assembleia da República onde já se desenham possíveis cenários. Será que algum deputado da ala esquerda vai votar em José Pedro Aguiar Branco para presidente da Assembleia da República? Se o social democrata conseguir mais de 138 votos é provável que tal tenha acontecido. E será que Diogo Pacheco de Amorim vai conseguir que da AD venham os 66 votos que somados aos 50 do Chega lhe garantam a vice-presidência do parlamento? Afinal não foi assim há tanto tempo que a bancada laranja recusou votar os nomes apresentados pelo Chega para a mesa da Assembleia. Já se sabe que o voto dos deputados é secreto mas o resultado da votação é público e notoriamente presta-se a várias interpretações políticas. Como diria um outrora grande parlamentar “é só fazer as contas” para percebermos que tipo de entendimentos vamos ter?

