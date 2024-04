Esta quarta-feira abordamos a polémica dos últimos dias: a diretora da Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, enviou uma carta à associação de pais a pedir que esta divulgasse entre os seus associados que os alunos não devem usar “calções demasiado curtos e camisolas com excessivo decote”. Ou que não devem ir para as aulas de fato de banhou ou de chinelas havaianas. Esta mensagem fez regressar a discussão sobre o que podem ou não estabelecer os regulamentos internos dos nossos estabelecimentos de ensino e até sobre se é positivo ou negativo que se usem uniformes escolares. Será que limitar a liberdade daquilo que se veste ou não veste faz sentido quando celebramos os 50 anos do 25 de Abril?

