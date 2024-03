O primeiro-ministro cessante apresentou esta quinta-feira cumprimentos de despedida às Forças Armadas e ao Sistema de Segurança Interna (SSI), agradecendo aos homens e mulheres que fazem de Portugal “um dos países mais pacíficos e seguros do mundo”.

“Queria agradecer profundamente a todas as mulheres e homens que diariamente trabalham nas diferentes organizações, nas diferentes forças e serviços, nas Forças Armadas, por contribuírem para assegurar a segurança no nosso país”, adiantou António Costa.

Depois de considerar a segurança um dos “bens públicos mais valiosos”, o primeiro-ministro que está prestes a deixar o cargo adiantou que a sociedade portuguesa pode-se orgulhar, coletivamente, de viver num “dos países mais pacíficos e seguros do mundo”.

Na apresentação de cumprimentos de despedida ao SSI, António Costa recordou que, ao longo de quase 23 anos em que desempenhou várias funções, teve o “privilégio” de contribuir para estruturar o atual sistema de segurança interna.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apontou o exemplo da lei de organização da investigação criminal, que clarificou as competências da Polícia Judiciária, da PSP e da GNR, e que, segundo disse, permitiu robustecer em muito essa área no país e a sua capacidade para reduzir os índices de criminalidade.

O primeiro-ministro cessante destacou também o seu contributo para o quadro legislativo da investigação criminal, que dotou as polícias, em especial a Judiciária, de um “arsenal não despiciendo” para o combate à criminalidade financeira e económica, assim como a transformação do gabinete coordenador de segurança naquilo que é esta terça-feira o Secretário-Geral do SSI.

“Era absolutamente fundamental haver capacidade de coordenação efetiva e capacidade de sinergias entre as diferentes forças e serviços e isso passava por termos um robusto centro de coordenação das atividades”, referiu.

António Costa fez ainda questão de destacar, nesse âmbito, a Proteção Civil, para dizer que, nos últimos anos, foi possível “reforçar significativamente” a sua capacidade de ação, com “resultados que estão à vista” em áreas como o combate aos incêndios florestais.

Já quanto às Forças Armadas, António Costa escreveu na rede social X (antigo Twitter) que, “em tempos incertos, mais do que nunca”, são absolutamente essenciais ao país.

No termo das minhas funções como Primeiro-Ministro, presto homenagem às Forças Armadas Portuguesas. Em tempos incertos, mais do que nunca, as nossas Forças Armadas são absolutamente essenciais. pic.twitter.com/PrTXMfNgBX — António Costa (@antoniocostapm) March 26, 2024

“Agradeço a dedicação e empenho das mulheres e homens que aqui servem e que, em território nacional e no mundo, asseguram a defesa nacional e prestigiam Portugal na nossa participação bilateral e multilateral para a cooperação e defesa coletiva”, referiu.