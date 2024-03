Era uma daquelas galas onde deveriam estar todos, foi uma daquelas galas onde faltou sempre um. Como aconteceu com António Silva e João Neves, jogadores formados no Seixal que representaram Portugal esta noite na Eslovénia. Como aconteceu com toda a equipa de futebol feminino, que está em França a preparar a segunda mão da histórica presença nos quartos da Liga dos Campeões frente ao Lyon. Como aconteceu com figuras tão saudosas como Minervino Pietra, um dos nomes que recebeu das mais sentidas homenagens da noite. No entanto, e na noite em que assinalou o 120.º aniversário com uma gala Cosme Damião, o espaço montado no MEO Arena foi pequeno para a reunião de toda a família benfiquista, numa cerimónia que, como é habitual, começou com um discurso de abertura de Rui Costa, presidente dos encarnados.

“São 120 anos de história, glória, conquistas e superação. São 120 anos de mística. E tudo começou naquele momento fundador de um clube cuja matriz popular nos orgulha e motiva e que a história orgulhosamente definiu como o clube do povo. De um clube fundador que ainda hoje defende e se pauta pelos valores e virtudes que remontam à sua origem: tolerância, responsabilidade, respeito, desportivismo, compromisso, humildade, determinação, ambição, ecletismo e espírito democrático. O lema que nos acompanha desde a fundação ‘E pluribus unum’, De todos um, foi a forma encontrada, e bem, para sintetizar estes valores que nos guiam. O Benfica tornou-se num clube do mundo, de todos os horizontes, de todas as raças e credos, maior que Portugal, mas cujas raízes mergulham profundamente na nossa portugalidade, na nossa maneira única de ser e desta forma de sentir o Benfica”, começou por referir citando o nome dos 24 fundadores.

“No futebol, gerações e gerações de extraordinários jogadores tornaram grande um clube que nasceu para ser grande. Os 38 campeonatos são disso um bom exemplo. Mas também além-fronteiras. Demos a conhecer e conquistámos a admiração e respeito de todos os que amam este desporto, nomeadamente com a conquista da Taça Latina e das duas Taças dos Clubes Campeões Europeus que nos projetaram de uma forma nunca imaginada. Nos 120 anos também o ecletismo, que tão bem nos caracteriza, contribuiu para a dimensão que o Benfica alcançou. O ciclismo, o hóquei, o basquetebol, entre tantos outros, são disso um bom exemplo. Um clube é vencedor pela extraordinária qualidade dos seus atletas mas também pela qualidade das suas infraestruturas”, prosseguiu, antes de se focar nos sócios com os números mais recentes.

“Só no último ano registámos a adesão de 25.000 novos associados. Neste crescimento anual acentuado, não poderemos esquecer, nunca, o papel das Casas e Filiais do clube, verdadeiras embaixadas do Benfica e do benfiquismo nos cinco continentes. E é esta massa humana incrível, que sempre esteve e continua a estar presente, a empurrar as nossas equipas e os nossos atletas para a vitória. Não me cansarei nunca de o dizer, é na força imparável dos nossos sócios e adeptos nos campos a vibrar, que reside boa parte do sucesso do Benfica. A História prova-o: quando estamos juntos, unidos, no apoio aos nossos, estamos sempre mais perto de ganhar. É esta a força e alma do Benfica”, destacou Rui Costa no mesmo discurso.

“A última época, que hoje também homenageamos, culminou com a conquista dos títulos nacionais de futebol, atletismo, basquetebol, hóquei em patins, voleibol, natação, judo, corta-mato e estrada. De igual forma, no feminino somos campeões em título no futebol, andebol, futsal, hóquei em patins, luta, polo aquático, judo, atletismo em pista coberta, marcha, natação e râguebi. No masculino e no feminino, ganhámos mais do que todos os outros clubes em conjunto. Saliente-se o extraordinário e inovador papel que o Benfica assumiu na promoção do desporto feminino, sendo hoje o único clube do mundo com equipas de ambos os géneros a disputar a divisão cimeira no futebol e nas cinco modalidades de pavilhão. A presente época, 23/24, teve um início fulgurante, com a conquista inédita de 10 Supertaças. Também nos desportos individuais a presente época trouxe títulos importantes a atletas nossos, nomeadamente na natação, com as conquistas mundiais do Diogo Ribeiro”, recordou o presidente dos encarnados.

“O Benfica é um clube extraordinário e todos temos a responsabilidade de o tornar cada vez maior e melhor. O momento em que nos encontramos é um momento de grandes desafios, de enormes desafios, não apenas para o nosso amado clube, mas para todo o movimento associativo. Vivemos tempos que exigem o melhor de cada um de nós, para que o Benfica continue a crescer e para que consigamos entregar às próximas gerações uma instituição vencedora. Por isso, termino com uma referência a um daqueles benfiquistas incontornáveis na nossa história, cuja dedicação à causa é inspiradora. Neste ano de 2024, cumprem-se 150 anos do nascimento de Félix Bermudes, nosso antigo presidente e jogador, um dos responsáveis da nossa sobrevivência em 1907 e da posterior ida para Benfica no ano seguinte. Tenhamos sempre em mente o notável verso do hino escrito por este grande benfiquista, o “Avante P’lo Benfica”: ‘Honrai agora os ases que nos honraram o passado'”, concluiu o número 1 do conjunto da Luz, Rui Costa, no discurso que abriu toda a cerimónia antes de alguns momentos musicais, a entrega de vários prémios.

Atleta Revelação Futebol Masculino

Vencedor: João Neves

Outros nomeados: Samuel Soares, Tiago Gouveia e Tiago Araújo

Atleta Revelação Futebol Feminino

Vencedora: Andreia Faria

Outras nomeadas: Christy Ucheibe e Lara Martins

Revelação Modalidades

Vencedor: Lúcio Rocha (futsal masculino)

Outros nomeados: Edmilson Sá (futsal), Raquel Santos (hóquei em patins feminino), Constança Sequeira (andebol feminino), Martim Costa (hóquei em patins), Alice Clemente (voleibol feminino), Carlos Monteiro (futsal) e Viti (hóquei em patins)

Modalidade

Vencedor: futebol feminino

Outros nomeados: voleibol masculino, hóquei em patins masculino, basquetebol masculino, andebol feminino, futsal feminino, hóquei em patins feminino, atletismo, esports, ginástica feminina, judo, luta feminina, natação, polo aquático feminino, triatlo e ténis de mesa

Atleta de Alta Competição

Vencedor: Diogo Ribeiro (natação)

Outros nomeados: João Ribeiro/Messias Batista (canoagem), Fernando Pimenta (canoagem), Viktoriya Borshchenko (andebol feminino), Nil Roca (hóquei em patins), Maria Vieira (hóquei em patins feminino), Ivo Casas (voleibol) e Toney Douglas (basquetebol)

Treinador do Ano

Vencedor: Roger Schmidt (futebol masculino)

Outros nomeados: Marcel Matz (voleibol), Nuno Resende (hóquei em patins), Norberto Alves (basquetebol), João Alexandre Florêncio (andebol feminino), Filipa Patão (futebol feminino), Alex Pinto (futsal feminino), Paulo Almeida (hóquei em patins feminino), Ana Oliveira (atletismo), Nuno Barateli (esports), João Castelo (ginástica feminina), Ana Hormigo (judo), José Bastos (luta feminina), Ricardo Santos (natação), António Machado (polo aquático feminino), João Mascarenhas (triatlo) e Paulo Marques (ténis de mesa)

Futebolista Masculino do Ano

Vencedor: António Silva

Outros nomeados: Otamendi e Rafa

Futebolista Feminino do Ano

Vencedora: Kika Nazareth

Outras nomeadas: Jéssica Silva, Lúcia Alves, Carole Costa e Lena Pauels

Outras distinções