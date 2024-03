Um primeiro teste com nota quase máxima frente à Suécia, um segundo teste com nota negativa na viagem à Eslovénia, a análise que vai decorrer até ao anúncio de 23 ou 25 convocados para a fase final do Europeu que irá acontecer apenas em maio. Depois da paragem para os compromissos das seleções, os últimos antes de serem conhecidos os nomes de quem garante passaporte para a Alemanha, as competições de clubes voltam em força para dois meses ininterruptos de todas as decisões e que começam com dois dérbis seguidos.

A 27.ª jornada que começa esta sexta-feira com a receção do Benfica ao Desp. Chaves e com a deslocação do Sporting à Amadora (o FC Porto joga apenas no sábado, no Estoril) surge quase como uma antecâmara do encontro na Luz entre os rivais a contar para a segunda mão da Taça de Portugal (terça-feira) e da partida em Alvalade para o Campeonato (sábado). Aqui, não sendo um desafio decisivo, pode estar a chave da conquista do título: um triunfo dos leões reforça o primeiro lugar tendo ainda um encontro em atraso, uma vitória das águias coloca os campeões a jogar no topo, qualquer resultado terá influência no que falta jogar, sendo que o Sporting tem depois duas partidas seguidas no Minho (Gil Vicente e Famalicão) e ainda uma viagem ao Dragão e o Benfica, entre os compromissos na Liga Europa, recebe o Sp. Braga e o Moreirense.

Já o FC Porto, que recomeça a prova com sete pontos de atraso para o Sporting e seis para o Benfica, tem uma margem de erro nula para atingir ainda um dos dois primeiros lugares (o segundo vai dar ainda acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões). Assim, e entre as meias-finais da Taça de Portugal com o V. Guimarães, os azuis e brancos voltam a defrontar os minhotos para a Liga, recebem os leões no dia seguinte às eleições do clube e têm também o dérbi na Invicta com o Boavista antes de fecharem o Campeonato fora com o Sp. Braga, que ocupa nesta altura a quarta posição apenas a cinco pontos dos dragões.

O que falta jogar ao Sporting até ao final da temporada

29 de março (20h30), Estrela Amadora (fora, Campeonato)

2 de abril (20h45), Benfica (fora, meias-finais da Taça de Portugal)

6 de abril (20h30), Benfica (casa, Campeonato)

12 de abril (20h15), Gil Vicente (fora, Campeonato)

16 de abril (20h15), Famalicão (fora, Campeonato)

21 de abril (20h30), V. Guimarães (casa, Campeonato)

28 de abril (20h30), FC Porto (fora, Campeonato)

5 de maio, Portimonense (casa, Campeonato)

12 de maio, Estoril (fora, Campeonato)

19 de maio, Desp. Chaves (casa, Campeonato)

26 de maio, a definir (neutro, final da Taça de Portugal) *

* em caso de apuramento

O que falta jogar ao Benfica até ao final da temporada

29 de março (18h), Desp. Chaves (casa, Campeonato)

2 de abril (20h45), Sporting (casa, Taça de Portugal)

6 de abril (20h30), Sporting (fora, Campeonato)

11 de abril (20h), Marselha (casa, 1.ª mão dos quartos da Liga Europa)

14 de abril (20h30), Moreirense (casa, Campeonato)

18 de abril (20h), Marselha (fora, 2.ª mão dos quartos da Liga Europa)

22 de abril (20h15), Farense (fora, Campeonato)

27 de abril (18h), Sp. Braga (casa, Campeonato)

2 de maio (20h), a definir (1.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

5 de maio, Famalicão (fora, Campeonato)

9 de maio (20h), a definir (2.ª mão das meias-finais da Liga Europa) *

12 de maio, Arouca (casa, Campeonato)

19 de maio, Rio Ave (fora, Campeonato)

22 de maio (20h), a definir (final da Liga Europa) *

26 de maio, a definir (neutro, final da Taça de Portugal) *

* em caso de apuramento

O que falta jogar ao FC Porto até ao final da temporada

30 de março (20h30), Estoril (fora, Campeonato)

3 de abril (20h15), V. Guimarães (fora, Taça de Portugal)

7 de abril (20h30), V. Guimarães (casa, Campeonato)

13 de abril (18h), Famalicão (casa, Campeonato)

17 de abril (20h15), V. Guimarães (casa, Taça de Portugal)

21 de abril (18h), Casa Pia (fora, Campeonato)

28 de abril (20h30), Sporting (casa, Campeonato)

5 de maio, Desp. Chaves (fora, Campeonato)

12 de maio, Boavista (casa, Campeonato)

19 de maio, Sp. Braga (fora, Campeonato)

26 de maio, a definir (neutro, final da Taça de Portugal) *

* em caso de apuramento