O grupo chinês Huawei disse esta sexta-feira que o seu lucro líquido em 2023 mais do que duplicou (+144,4 %), em termos homólogos, para cerca de 87 mil milhões de yuan (11,171 mil milhões de euros).

A empresa de telecomunicações, que não está cotada em bolsa, acrescentou que o seu volume de negócios aumentou 9,6%, em termos homólogos, para cerca de 704,8 mil milhões de yuan (90,497 mil milhões de euros), num comunicado divulgado sobre o seu último exercício financeiro.

Após ter sido alvo nos últimos anos de sanções impostas pelas autoridades norte-americanas, a Huawei atribui agora a melhoria dos seus resultados a uma gama de produtos “melhorada”, ao “aumento da qualidade” das suas operações e aos ganhos obtidos com a venda de algumas subsidiárias.

Os resultados estão “em linha” com as previsões internas da empresa, afirmou o presidente rotativo do grupo, Ken Hu. “Passámos por muitos momentos difíceis nos últimos anos, mas, desafio após desafio, conseguimos crescer”, afirmou, agradecendo aos clientes e parceiros a sua “confiança e apoio”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi isso que nos ajudou a seguir em frente, a sobreviver e a continuar a crescer”, acrescentou Hu, antes de avançar que o foco futuro da empresa será a qualidade dos seus produtos, algo que a Huawei quer transformar numa das suas “principais forças competitivas”.

De acordo com os dados da consultora Canalys, os telemóveis topo de gama da Huawei conquistaram uma quota de mercado global de 5% naquele segmento, em 2023, mais 2% do que em 2022. Isso foi possível graças à nova linha de dispositivos, o Mate 60, que foi apresentado em setembro e gerou grande entusiasmo entre os consumidores chineses por supostamente empregar um semicondutor avançado que representa um grande progresso para a indústria nacional de semicondutores, apesar das sanções dos EUA.

As receitas também aumentaram em 2023 no segmento “energia digital” (+3,5 %), serviços de computação em nuvem (+21,9 %) e soluções para carros inteligentes (+128,1 %). “A Huawei vai continuar a investir em tecnologia e inovação aberta para (…) ajudar a modernizar várias indústrias”, disse Hu, que situou a despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) no ano passado em 164,7 mil milhões de yuan (21,15 mil milhões de euros), mais 1,98% do que há um ano.

Durante a última década, disse o executivo, a Huawei investiu cerca de 1,11 biliões de yuans (142,524 mil milhões de euros) em I&D.

Depois de ter sido incluída na lista negra de Washington em 2019 devido às suas alegadas ligações aos serviços secretos chineses, a empresa tecnológica perdeu o acesso, por exemplo, ao sistema operativo Android, o que a obrigou a promover uma alternativa desenvolvida por si própria, denominada HarmonyOS.