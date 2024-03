O secretário-geral do PSD Hugo Soares afirmou que os sociais-democratas querem “dialogar com todos os partidos” e espera uma postura de colaboração por parte do Partido Socialista.

“Temos uma responsabilidade que é governar”, disse esta sexta-feira à noite em entrevista à CNN. “Temos a competência e a responsabilidade de dialogar com todas as forças partidárias, em especial com o Partido Socialista”, acrescentou, lembrando que oposição “não significa ser contra só por se ser da oposição”, sobretudo “se o Orçamento do Estado for um orçamento que resolve a vida das pessoas”.

Na mesma entrevista, Hugo Soares considerou que o novo Governo, apresentado esta quinta-feira, é “um elenco muito forte, com grande capacidade política e com grande capacidade também de recrutamento na sociedade civil”.

Reagiu também às dificuldades para a eleição do presidente da Assembleia da República. “O que se demonstrou esta semana é que conseguimos encontrar soluções”, argumentou. Questionado sobre uma eventual dissolução do Parlamento se não for possível fazer passar os Orçamentos do Estado, Sores respondeu que “é tão cedo” para falar sobre o assunto.