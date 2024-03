Nenhum jogador do FC Porto passou pela zona de entrevistas rápidas, Sérgio Conceição também não passou pela zona de entrevistas rápidas. No entanto, e no final do encontro, Pinto da Costa assumiu a revolta de todo o grupo dos dragões, apontando não só à arbitragem no Estoril mas também no Benfica-Desp. Chaves numa declarações sem direito a perguntas antes do regresso dos portistas após mais uma derrota na Liga.

“O nosso treinador não vem aqui porque com o estado de revolta que existe neste momento no balneário não estava em condições nem era prudente que aqui viesse. O que se passou nesta jornada é o corolário daquilo que já se tinha visto em muitas. Inventou-se o VAR na esperança de que o VAR funcionasse”, começou por referir o presidente dos azuis e brancos na sala de imprensa do António Coimbra da Mota.

“Tem sido desde o jogo do Boavista, em que houve um penálti flagrante que o senhor Manuel Oliveira não marcou e VAR não assinalou. Com o Rio Ave, em que o árbitro marcou um penálti e o VAR, porque não mostrou as imagens corretas, invalidou. Em Arouca, com um penálti flagrante sobre o Galeno que o senhor árbitro não marcou e o VAR ficou quieto. Hoje há um penálti flagrante, porque é uma cotovelada que o jogador dá no Francisco Conceição. Foi ao VAR fazer asneiras e retificar algo que estava certo”, apontou.

“O senhor Tiago Martins já com o Gil Vicente nos fez perder um Campeonato. Tem a fama de ser o melhor VAR, e em vez de estar preocupado em fazer campanha, como fez no Dragão pelo senhor Fontelas Gomes, devia preocupar-se em arbitrar, em ser correto nas chamadas e não falsear resultados como hoje. Se isto não é penálti, só se for o Di María na Luz…”, atirou, em alusão ao lance da segunda grande penalidade de Júnior Pius no Benfica-Desp. Chaves da véspera, nesse caso falhado por Arthur Cabral.

“Há que ter em atenção que o VAR não pode servir para árbitros desempregados ou reformados sem qualidade. E porque tem fama de que é o melhor, faz sistematicamente coisas destas e induz o árbitro em erro. Depois da má imagem que deixou internacionalmente em Madrid, no Espanha-Brasil, depois daquela vergonha, este árbitro não tinha condições. O FC Porto tem sido vergonhamente prejudicado, sobretudo pelos VAR. Espero que o senhor Fontelas reflita e veja se realmente tem mão nisto. Se não tem é melhor dar lugar a outro”, salientou ainda o presidente dos dragões após a derrota no Estoril.

Também André Villas-Boas, antigo treinador e candidato às eleições do próximo dia 27 de abril, deixou um comentário nas redes sociais após a derrota no Estoril e as críticas dos elementos portistas. “Uma jornada que reflete quanto o futebol português precisa de evoluir para se tornar credível”, apontou.