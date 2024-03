Uma equipa de cientistas de um instituto de cancro recém-inaugurado no Reino Unido está a desenvolver uma estratégia baseada em testes capazes de identificar a formação de cancros anos antes de as células malignas se transformarem em tumores, escreve o jornal Guardian. A investigação deve ajudar a projetar formas novas de tratar o cancro, dizem os cientistas.

O Early Cancer Institute da Universidade de Cambridge — que acaba de receber 11 milhões de libras (14 milhões de euros) em donativos — está focado em encontrar maneiras de combater os tumores antes que eles provoquem os primeiros sintomas. Isto porque, sublinha a diretora do instituto Rebecca Fitzgerald, um cancro pode desenvolver durante anos — por vezes, durante uma ou duas décadas — de forma silenciosa e sem se manifestar. Até que, a determinada altura, atinge “abruptamente os doentes”.

Por isso, é essencial antecipar o diagnóstico o mais possível, identificando o tumor quando este ainda se está a formar. Um exemplo desta estratégia é a citosponja, desenvolvida por Fitzgerald e pela sua equipa, que, uma vez engolida, se expande no estômago, recolhendo células do esófago pelo caminho. Se for detetada a presença de células que contenham uma proteína, chamada TFF3 — que é encontrada apenas em células pré-cancerígenas — os médicos saberão que o doente está em risco de desenvolver cancro do esófago e que precisa de ser monitorado. Este é um teste que pode ser administrado de forma simples e em larga escala.

Esta estratégia, que antecipa a formação e identificação de tumores, é muito mais racional também em termos financeiros, uma vez que o tratamento de cancros em fase avançada implica uma despesa de milhares de euros em fármacos e tratamentos, sublinha Rebecca Fitzgerald. “Temos de olhar para isto de uma perspetiva diferente”, vinca a cientista.

Os testes ao sangue são outra forma de prevenir cancros, como a leucemia. O Early Cancer Institute socorreu-se de 200 mil amostras de sangue de mulheres que tinham tido cancro do ovário, para identificar alterações sanguíneas compatíveis com o desenvolvimento de leucemia, um cancro muito comum. “Há mudanças genéticas claras no sangue de uma pessoa mais de uma década antes de ela começar a exibir sintomas de leucemia”, disse ao Guardian o cientista Jamie Blundell, líder do grupo de investigação do instituto.

A descoberta mostra que existe uma larga janela de oportunidade para intervir na prevenção. Ao serem detetados numa fase muito inicial, os médicos podem bloquear mais facilmente a expansão e progressão dos tumores, evitando até que eles se cheguem a formar.

Identificar as pessoas em maior risco de desenvolver cancro — por exemplo, pessoas de famílias que têm uma predisposição hereditária para tumores — será uma parte fundamental da estratégia do instituto.