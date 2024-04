A Polícia de Segurança Pública (PSP) considerou esta segunda-feira de risco elevado os dérbis entre Benfica e Sporting, na terça-feira, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, e sábado, da 28.ª jornada da I Liga.

“Estes jogos são considerados pela APCVD (Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto) como jogos de risco elevado e prevê-se a lotação completa dos estádios [da Luz, na terça-feira, e José Alvalade, no sábado], assinalou o intendente Isaac Figueira de Chaves, em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Figueira de Chaves garantiu a prontidão das forças policiais para a confluência de adeptos dos três “grandes” no Estádio da Luz, em Lisboa, no sábado, apesar de o dérbi da I Liga de futebol estar marcado para terreno “verde e branco”.

Nesse dia, o recinto “encarnado” vai receber um dérbi de basquetebol, às 15h00, e o clássico entre Benfica e FC Porto em andebol, às 17h00, antes do jogo “grande” do campeonato de futebol.

Pelo meio, para as 16h00, está previsto o início da caminhada dos adeptos benfiquistas para o Estádio José Alvalade, palco do dérbi da 28.ª jornada da I Liga, às 20h30.

“A polícia tem prevista uma operação que tem em conta várias variáveis. Portanto, atendendo a essa situação, irá fazer-se o policiamento adequado”, assegurou o intendente.

Sobre a receção do Benfica ao Sporting, para a segunda mão das ‘meias’ da Taça, marcada para terça-feira, às 20h45, num encontro a que os ‘leões’ chegam com uma vantagem de 2-1 conquistada em casa, Figueira de Chaves assumiu-se confiante.

O responsável recordou o policiamento do último dérbi, em 29 de fevereiro último, então disputado a uma quinta-feira, classificando-a como bem-sucedida e sem incidentes de monta.

“O procedimento vai ser replicado, pois há a diferença entre ser um jogo durante a semana ou ao fim de semana”, reconheceu.

A PSP pediu ainda aos adeptos que cheguem ao estádio com antecedência, preferencialmente através de transportes públicos, realçando que as portas do Estádio da Luz vão abrir às 18h45 (duas horas antes do apito inicial).

Os adeptos “leoninos” têm encontro marcado às 16h00, junto ao Estádio José Alvalade, para iniciarem a marcha rumo ao palco do encontro, sob escolta.

Relativamente aos mais de 420 adeptos que foram proibidos de entrar em recintos desportivos em 2023, Figueira de Chaves validou o controlo das entradas.

“Temos uma listagem, sabemos quem são os adeptos que têm essas medidas e os mesmos serão impedidos de entrarem no estádio ou mesmo de se aproximarem. Os pedidos de ingresso, aquando da entrada, são vistos e apanha essas pessoas que têm esse tipo de medida, que são conhecidos pela polícia e, caso sejam abordados nas proximidades, também são instados a não entrar no estádio”, explicou.

Sporting, líder da I Liga, e o Benfica, campeão e segundo classificado a um ponto, com mais um jogo disputado, defrontam-se na terça-feira, no Estádio da Luz, para a Taça, e, quatro dias depois, no Estádio José Alvalade, para o campeonato.