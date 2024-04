Em atualização

Várias pessoas foram esta segunda-feira atingidas por uma avalanche junto ao resort de Zermatt, na Suíça, disse a polícia do cantão de Valais na rede social X (antigo Twitter). Zermatt possui uma das estações de esqui e alpinismo mais populares do país helvético.

“Pouco depois das 14h00 (13h00 em Portugal continental), uma avalanche formou-se na área fora de pista em Riffelberg (Zermatt). Várias pessoas foram arrastadas. As buscas estão a decorrer”, escreveu a polícia, que remeteu para mais tarde a divulgação de novas informações.

Peu après 14h00 ce 1.04.2024, une avalanche s’est déclenchée en secteur hors-piste à Riffelberg (Zermatt). Plusieurs personnes emportées. Recherches en cours. Infos suivront. — Police Valais (@PoliceValais) April 1, 2024

A região dos Alpes, no sul da Suíça, encontra-se sob alerta de risco elevado devido às avalanches, segundo as autoridades locais. O mesmo verificou-se esta segunda-feira, com algumas zonas dos cantões de Grisons e Valais a serem atingidas por “avalanches espontâneas muito grandes e, por vezes, extremamente grandes”, apontou o Instituto para o Estudo de Neve e Avalanches (SLF), citado pelo 20 minutes.