Filas de três horas, falta de pessoal e mau funcionamento das portas eletrónicas são as queixas das centenas de turistas britânicos que passaram um longo período de espera este domingo de Páscoa no Aeroporto de Faro. Uma pessoa terá desmaiado durante a espera, alegam os passageiros. A PSP justifica a situação com um “aumento exponencial de voos entre as 9h e as 10h da manhã”, devido ao início da época alta de viagens aéreas. A situação já se encontra normalizada.

Na rede social X muitos turistas publicaram imagens que mostram um grande aglomerado de pessoas e filas. Parson James, um dos passageiros escreveu numa publicação: “Estive legitimamente na fila da alfândega durante 3 horas no aeroporto de Faro. O meu voo era apenas de 1h40”.

Legitimately been in line for customs for 3 hours at faro airport. My flight was only an hour and 40. lol pic.twitter.com/sqsQpUu9z2 — Parson James (@ParsonJames) March 31, 2024

Na mesma rede social, outro passageiro, Jeff Stelling denunciou: “Aeroporto de Faro. Não há pessoal suficiente. Portões eletrónicos que não funcionam. Pessoas presas há mais de 3 horas e não se mexem. Feliz Páscoa”.

Faro Airport. Not enough staff, electronic gates that don’t work. People stuck for over 3 hours and not moving. Happy Easter. pic.twitter.com/PuCP6fPDKn — Jeff Stelling (@JeffStelling) March 31, 2024

Quem se encontrava nas filas de espera do aeroporto e tentou contactar as companhias aéreas também se queixa de falta de resposta. Yvette Hughes, citada pelo The Telegraph, escreveu no X que passou três horas e meia numa fila de espera apenas para passar na segurança. A passageira relata ainda que uma pessoa terá desmaiado. “Os meus joelhos estão inchados, alguém desmaiou, as crianças estão a chorar. Ninguém dá qualquer informação”, disse.

Carnage at faro airport ???? pic.twitter.com/gIvXnlpCc8 — meriel john ???????????????????????????? (@MerielJohn) March 31, 2024

Hughes argumenta que tentou entrar em contacto com a companhia aérea e que esta lhe pediu “desculpas pelo incómodo causado”, que já estava informada da situação e que iria agir rapidamente. “Por favor, envie-nos uma mensagem direta e iremos informá-lo o mais rapidamente possível”, respondeu a empresa de aviação. “Continuo em fila de espera e sem resposta. 4 horas”, disse mais tarde a passageira na rede social.

Ao Observador Bruno Moura, Comandante da Divisão de Segurança Aeroportuária de Faro, justifica a grande concentração de passageiros no aeroporto com o “aumento exponencial de voos entre as 9h e 10h da manhã”, devido ao início do “Verão IATA”, a época alta de viagens aéreas. O número de efetivos da PSP no Aeroporto de Faro seria o habitual para um fluxo normal, mas não para dar vazão aos cerca de dois mil passageiros de 31 voos vindos de fora do espaço Schengen, diz a mesma fonte.

As portas eletrónicas não estariam a funcionar porque “abrem quando há mais pessoal disponível”, estando só em funcionamento as portas manuais, disse o Comandante da Divisão de Segurança Aeroportuária. O tempo máximo de espera terá sido de duas horas e a PSP diz não ter conhecimento de qualquer má disposição de passageiros, apesar de ter estado “muito calor dentro da sala”.

A situação está normalizada e as pessoas em espera não terão perdido os voos, argumenta Bruno Moura. O Observador tentou contactar o Aeroporto de Faro, mas sem sucesso até ao momento.

